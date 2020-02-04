|
|
|
"Нова Пошта" повідомила, чи планує припиняти доставку...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:22
Пропонуємо до обговорення:
"Нова Пошта Інтернешнл" (входить до групи компаній "Нова Пошта") не планує припиняти доставку відправлень в/з Китаю, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі компанії.
Дивися повний текст \"Нова Пошта\" повідомила, чи планує припиняти доставку в/з Китаю
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93493
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:22
Вирус без доступа влаги живет около 10-ти дней. С доступом влаги и при низкой теперетуре гораздо больше 10-ти дней.
Если кто то заразится вирусом именно от посылки из Китая, которые летят самолетами, то какого то жлоба из правления НП нужно будет расстрелять.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2622
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 521 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:18
p_a_l написав:
Вирус без доступа влаги живет около 10-ти дней. С доступом влаги и при низкой теперетуре гораздо больше 10-ти дней.
Если кто то заразится вирусом именно от посылки из Китая, которые летят самолетами, то какого то жлоба из правления НП нужно будет расстрелять.
Значит Укрпошта о нас заботится - ещё ни разу мои китайские посылки не бродили по лабиринтам этой почты меньше двух недель.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
-
warlamp
-
-
- Повідомлень: 1344
- З нами з: 13.03.15
- Подякував: 298 раз.
- Подякували: 308 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12
|1252
|
|
|7
|607
|
|
|1
|162
|
|