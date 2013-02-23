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ПРИВАТБАНК сливает персональные данные людей другим банкам!
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Пон 17 лют, 2020 15:07
У меня финансовый спор с Идеабанком, банк начал кошмарить мою семью постоянными звонками моей жене с угрозами, в свою очередь мы вынуждены были поменять ей номер телефона, который знал только приватбанк, так как она является его клиентом. И вот звонки начались уже на новый номер!
ПРИВАТБАНК СЛИЛ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОМЕРЧЕСКОМУ БАНКУ БЕЗ СОГЛАСИЯ НА ТО ЧЕЛОВЕКА! Прошу всех быть осторожными с приватом!!
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Gregory
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Додано: Пон 17 лют, 2020 18:35
Gregory написав:
У меня финансовый спор с Идеабанком, банк начал кошмарить мою семью постоянными звонками моей жене с угрозами, в свою очередь мы вынуждены были поменять ей номер телефона, который знал только приватбанк, так как она является его клиентом. И вот звонки начались уже на новый номер!
ПРИВАТБАНК СЛИЛ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОМЕРЧЕСКОМУ БАНКУ БЕЗ СОГЛАСИЯ НА ТО ЧЕЛОВЕКА! Прошу всех быть осторожными с приватом!!
Може в УБКІ Приват злив...а Поляк звідти взяв?
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