RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Фінансові афери та кримінал
/
ПРИВАТБАНК сливает персональные
данные людей другим банкам!

ПРИВАТБАНК сливает персональные данные людей другим банкам!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:07

ПРИВАТБАНК сливает персональные данные людей другим банкам!

У меня финансовый спор с Идеабанком, банк начал кошмарить мою семью постоянными звонками моей жене с угрозами, в свою очередь мы вынуждены были поменять ей номер телефона, который знал только приватбанк, так как она является его клиентом. И вот звонки начались уже на новый номер!
ПРИВАТБАНК СЛИЛ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОМЕРЧЕСКОМУ БАНКУ БЕЗ СОГЛАСИЯ НА ТО ЧЕЛОВЕКА! Прошу всех быть осторожными с приватом!!
Gregory
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:35

  Gregory написав:У меня финансовый спор с Идеабанком, банк начал кошмарить мою семью постоянными звонками моей жене с угрозами, в свою очередь мы вынуждены были поменять ей номер телефона, который знал только приватбанк, так как она является его клиентом. И вот звонки начались уже на новый номер!
ПРИВАТБАНК СЛИЛ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОМЕРЧЕСКОМУ БАНКУ БЕЗ СОГЛАСИЯ НА ТО ЧЕЛОВЕКА! Прошу всех быть осторожными с приватом!!

Може в УБКІ Приват злив...а Поляк звідти взяв?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32458
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1641 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Попытка выудить данные банковской карточки по телефону
VYu » Суб 29 лип, 2017 18:41
2 1714
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 лип, 2017 16:49
annaprihodko1995
Как обвалить Приватбанк (инструкция)
Anonymous » П'ят 22 лют, 2013 09:16
4 5119
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лют, 2013 12:48
Козак-характерник
На прем’єрі фільму про Бетмена в США застрелили 10 людей
ТупУм » П'ят 20 лип, 2012 13:47
1 3412
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лип, 2012 13:47
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.