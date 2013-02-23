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ПРИВАТБАНК сливает персональные
данные людей другим банкам!

ПРИВАТБАНК сливает персональные данные людей другим банкам!
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:07

ПРИВАТБАНК сливает персональные данные людей другим банкам!

У меня финансовый спор с Идеабанком, банк начал кошмарить мою семью постоянными звонками моей жене с угрозами, в свою очередь мы вынуждены были поменять ей номер телефона, который знал только приватбанк, так как она является его клиентом. И вот звонки начались уже на новый номер!
ПРИВАТБАНК СЛИЛ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОМЕРЧЕСКОМУ БАНКУ БЕЗ СОГЛАСИЯ НА ТО ЧЕЛОВЕКА! Прошу всех быть осторожными с приватом!!
Gregory
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:35

  Gregory написав:У меня финансовый спор с Идеабанком, банк начал кошмарить мою семью постоянными звонками моей жене с угрозами, в свою очередь мы вынуждены были поменять ей номер телефона, который знал только приватбанк, так как она является его клиентом. И вот звонки начались уже на новый номер!
ПРИВАТБАНК СЛИЛ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОМЕРЧЕСКОМУ БАНКУ БЕЗ СОГЛАСИЯ НА ТО ЧЕЛОВЕКА! Прошу всех быть осторожными с приватом!!

Може в УБКІ Приват злив...а Поляк звідти взяв?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 20:36

Напряму злив!
Gregory
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 22:45

Коли ви стали клієнтом Приватбанку, ви автоматично погодилися з публічним договором https://conditions-and-rules.privatbank.ua/uploads/%D0%A3%D0%B8%D0%9F_%D0%BD%D0%B0_01.02.2020.pdf?lang=uk
Там є таке:
1.1.6.8.3.7.3. Клієнт згідно Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій», Закону України «Про захист персональних даних» з метою формування його кредитної історії дає згоду на збір, зберігання, використання,
поширення інформації про себе в ТОВ «Українське бюро кредитних історій», код в ЄДРПОУ 33546706, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, (далі - Бюро), а також на передачу / отримання Банком / іншими суб'єктами господарювання, з якими Клієнт уклав кредитні угоди, в / від Бюро такої інформації. Факт згоди Клієнта підтверджується підписанням Заяви або іншого документа, який свідчить про приєднання Клієнта до цих Умов та Правил надання банківських послуг.
До інформації про Клієнта, зокрема (але не обмежуючись), відносяться:

І в тому числі до УБКІ передаються й телефони, а банки, що запитують в УБКІ інформацію, можуть їх переглянути.
Тобто фактично будь-який клієнт Приватбанку вже надав згоду на те, що його номер телефону може стати доступним іншим банкам.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:06

Дякую за вашу точку зору, але адвокат до якого я звернувся іншої думки, тож отримаю відповідь від НБУ до якого я теж написав листа, тоді вирішу звертатись з заявою до поліції чи з позовом до суду!
Gregory
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:59

Re: ПРИВАТБАНК сливает персональные данные людей другим бан

  Gregory написав:але адвокат до якого я звернувся іншої думки

Якої, якщо не секрет?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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