Xiaomi створює заводи, які будуть повністю автоматизованими.
Дивися повний текст Xiaomi створює завод, на якому будуть працювати лише роботи (фото).
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Додано: Вів 18 лют, 2020 10:14
Xiaomi створює завод, на якому будуть працювати лише...
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Дивися повний текст Xiaomi створює завод, на якому будуть працювати лише роботи (фото).
Додано: Вів 18 лют, 2020 10:14
..так вот зачем им понадобилось "выпустить джина из банки" (короновирус..) - расчистить место для робото-железяк, чтоб биомасса не путалась под.. присосками?!...
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