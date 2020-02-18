RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Ковры

Ковры
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:42

Ковры

Всем привет. Хочу дочке в комнату купить ковер с большим ворсом уж больно он ей нравится. Хоть я и понимаю, что его трудно убирать, так как весь мусор забивается в его ворсинках, но ребенку это не объяснишь. По магазинам ездить искать честно, сказать я не хочу, а вот в интернете я бы заказала еще желательно и с доставкой. Может, кто владеет информацией, где можно заказать ковер.
Alison
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 17.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Покупка яхты (1)
18.02.2020 19:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.