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Додано: Вів 18 лют, 2020 17:42
Ковры
Всем привет. Хочу дочке в комнату купить ковер с большим ворсом уж больно он ей нравится. Хоть я и понимаю, что его трудно убирать, так как весь мусор забивается в его ворсинках, но ребенку это не объяснишь. По магазинам ездить искать честно, сказать я не хочу, а вот в интернете я бы заказала еще желательно и с доставкой. Может, кто владеет информацией, где можно заказать ковер.
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