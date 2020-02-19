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Ковры

Ковры
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:42

Ковры

Всем привет. Хочу дочке в комнату купить ковер с большим ворсом уж больно он ей нравится. Хоть я и понимаю, что его трудно убирать, так как весь мусор забивается в его ворсинках, но ребенку это не объяснишь. По магазинам ездить искать честно, сказать я не хочу, а вот в интернете я бы заказала еще желательно и с доставкой. Может, кто владеет информацией, где можно заказать ковер.
Alison
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:20

Re: Ковры

Современные покрытия и дорожки практичней намного. И за ними ухаживать легче. Да и вид внешний очень даже привлекательный. А на счет натуральности, то можно шерстяной ковролин, например постелить. Если нравятся ковры на полу, то это, в принципе, тоже очень неплохой вариант дополнительного утепления.
shmurdyak33
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:32

  Alison написав:Всем привет. Хочу дочке в комнату купить ковер с большим ворсом уж больно он ей нравится. Хоть я и понимаю, что его трудно убирать, так как весь мусор забивается в его ворсинках, но ребенку это не объяснишь. По магазинам ездить искать честно, сказать я не хочу, а вот в интернете я бы заказала еще желательно и с доставкой. Может, кто владеет информацией, где можно заказать ковер.

У нас в гостиной круглый ковер лежит.Красивый вроде бы. Гордость жены, так как она его очень долго любовно выбирала и меня" замучила" нравится или нет)). В итоге купили.Но он у нас не натуральный и наверное проще в уборке. Я пылесошу раз в неделю- вроде норм.
pavel309
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