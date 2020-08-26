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Додано: Вів 18 лют, 2020 18:42 Ковры Всем привет. Хочу дочке в комнату купить ковер с большим ворсом уж больно он ей нравится. Хоть я и понимаю, что его трудно убирать, так как весь мусор забивается в его ворсинках, но ребенку это не объяснишь. По магазинам ездить искать честно, сказать я не хочу, а вот в интернете я бы заказала еще желательно и с доставкой. Может, кто владеет информацией, где можно заказать ковер. Alison

Повідомлень: 6 З нами з: 17.02.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 17:20 Re: Ковры Современные покрытия и дорожки практичней намного. И за ними ухаживать легче. Да и вид внешний очень даже привлекательный. А на счет натуральности, то можно шерстяной ковролин, например постелить. Если нравятся ковры на полу, то это, в принципе, тоже очень неплохой вариант дополнительного утепления. shmurdyak33

Повідомлень: 4 З нами з: 20.02.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 17:32 Alison написав: Всем привет. Хочу дочке в комнату купить ковер с большим ворсом уж больно он ей нравится. Хоть я и понимаю, что его трудно убирать, так как весь мусор забивается в его ворсинках, но ребенку это не объяснишь. По магазинам ездить искать честно, сказать я не хочу, а вот в интернете я бы заказала еще желательно и с доставкой. Может, кто владеет информацией, где можно заказать ковер. Всем привет. Хочу дочке в комнату купить ковер с большим ворсом уж больно он ей нравится. Хоть я и понимаю, что его трудно убирать, так как весь мусор забивается в его ворсинках, но ребенку это не объяснишь. По магазинам ездить искать честно, сказать я не хочу, а вот в интернете я бы заказала еще желательно и с доставкой. Может, кто владеет информацией, где можно заказать ковер.

У нас в гостиной круглый ковер лежит.Красивый вроде бы. Гордость жены, так как она его очень долго любовно выбирала и меня" замучила" нравится или нет)). В итоге купили.Но он у нас не натуральный и наверное проще в уборке. Я пылесошу раз в неделю- вроде норм. У нас в гостиной круглый ковер лежит.Красивый вроде бы. Гордость жены, так как она его очень долго любовно выбирала и меня" замучила" нравится или нет)). В итоге купили.Но он у нас не натуральный и наверное проще в уборке. Я пылесошу раз в неделю- вроде норм. pavel309

Повідомлень: 1 З нами з: 20.02.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 18:50 Re: Ковры Мне бы тоже хотелось найти по интернету какой-нибудь красивый ковёр, и не дорогой. Но вот как проверить качество ковра, это вопрос. Сейчас ковры очень дорогие, и ни хотелось бы, из-за плохого качества, через короткое время, покупать снова. Я думаю если брать такую дорогую вещь, как ковёр, то надо найти такой бренд, который дорожит своей репутацией. Servizo

Повідомлень: 1 З нами з: 20.02.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 10:31 Езжайте на рынок, там точно ковер найдете. OlgasSt Повідомлень: 5 З нами з: 17.04.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 сер, 2020 12:59 Я всё покупаю в интернет-магазинах, гугл в помощь как говорится olga27 Повідомлень: 1 З нами з: 27.08.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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