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Додано: Вів 18 лют, 2020 17:42
Ковры
Всем привет. Хочу дочке в комнату купить ковер с большим ворсом уж больно он ей нравится. Хоть я и понимаю, что его трудно убирать, так как весь мусор забивается в его ворсинках, но ребенку это не объяснишь. По магазинам ездить искать честно, сказать я не хочу, а вот в интернете я бы заказала еще желательно и с доставкой. Может, кто владеет информацией, где можно заказать ковер.
Додано: Чет 20 лют, 2020 16:20
Re: Ковры
Современные покрытия и дорожки практичней намного. И за ними ухаживать легче. Да и вид внешний очень даже привлекательный. А на счет натуральности, то можно шерстяной ковролин, например постелить. Если нравятся ковры на полу, то это, в принципе, тоже очень неплохой вариант дополнительного утепления.
Додано: Чет 20 лют, 2020 16:32
У нас в гостиной круглый ковер лежит.Красивый вроде бы. Гордость жены, так как она его очень долго любовно выбирала и меня" замучила" нравится или нет)). В итоге купили.Но он у нас не натуральный и наверное проще в уборке. Я пылесошу раз в неделю- вроде норм.
Додано: Чет 20 лют, 2020 17:50
Re: Ковры
Мне бы тоже хотелось найти по интернету какой-нибудь красивый ковёр, и не дорогой. Но вот как проверить качество ковра, это вопрос. Сейчас ковры очень дорогие, и ни хотелось бы, из-за плохого качества, через короткое время, покупать снова. Я думаю если брать такую дорогую вещь, как ковёр, то надо найти такой бренд, который дорожит своей репутацией.
Додано: Чет 26 лис, 2020 07:47
Re: Ковры
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