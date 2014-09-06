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Эко товары

Эко товары
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:36

Эко товары

Всем привет!!! У меня тетя открыла свою кафешку. Задумали приобрести бумажные стаканчики и все там прибамбасы для них, чтобы на вынос тоже кофе или чай покупали. Попросила поискать, где можно купить большим количеством мне ее идея понравилась, и я с удовольствием решила ей помочь. Только я почему-то не могу найти сайт, где смогу купить большое количество стаканчиков разных размеров и все что для них надо. Может, кто видел, такой подскажите.
Alison
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 07:23

Alison
Думаю, найти через интернет, где можно купить различного рода упаковку не составит особого труда. Сейчас многие компании специализируются на производстве разного рода упаковок. Чем больше будете покупать, тем больше будет скидка. Не забывайте правильно хранить упаковку для пищевых продуктов.
alexnix15
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