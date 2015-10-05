если владеешь агнлийским вот почитай
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:45
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:51
Re: Психологія та саморозвиток
Колега з Хорватії каже там така сама проблема з вчиталями - люди не хочуть йти працювати вчителем. Тре вишка, робота виснажлива, а зарплата менше 1500 євро
Додано: Нед 14 гру, 2025 13:52
) ти думаєш що якщо ти свої скучні простині викладеш англійською то їх більше будуть читати?
можно нормально відповідати?
До чого тут сексуальне насильство жінок направлене проти дітей?
