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Возврат Tax Free
- Global Blue

Возврат Tax Free - Global Blue
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:07

Возврат Tax Free - Global Blue

Всегда получал возврат tax free в аэропорте по старой проверенной схеме, кроме последних пару раз когда можно было еще в стране до отъезда получить возврат ещё раньше.

В этот раз столкнулся с откровенным мухлежом, ввиду чего придется пересмотреть понимание процедуры. В аэропорте Берлина получив печати и попросил зачислить сумму на кредитную карту - эти черти выдали чек с евро, а зачислили гривну пересчитанную по конскому курсу, в результате чего платеж похудел на 1/8...

Только наличные, никаких больше "удобных банковских услуг для людей".
Esq
 
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