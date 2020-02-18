Возврат Tax Free - Global Blue

Всегда получал возврат tax free в аэропорте по старой проверенной схеме, кроме последних пару раз когда можно было еще в стране до отъезда получить возврат ещё раньше.
В этот раз столкнулся с откровенным мухлежом, ввиду чего придется пересмотреть понимание процедуры. В аэропорте Берлина получив печати и попросил зачислить сумму на кредитную карту - эти черти выдали чек с евро, а зачислили гривну пересчитанную по конскому курсу, в результате чего платеж похудел на 1/8...
Только наличные, никаких больше "удобных банковских услуг для людей".