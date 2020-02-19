Возврат Tax Free - Global Blue

Додано: Сер 19 лют, 2020 15:14

stellassvitonline написав: Esq такая же ерунда. где-то 15 % сняли при зачислении на карту. а какая у них комиссия если наличными забирать в аэропорту? такая же ерунда. где-то 15 % сняли при зачислении на карту. а какая у них комиссия если наличными забирать в аэропорту?

Не помню точно, но не такая конская однозначно.Я уверен, что проблема в том, что на каком-то шагу они решили сделать доброе дело и перевести гривну. Украинец же получатель, так что должен оценить по достоинству. И тут вступил в силу конский курс обмена. Но со своей стороны я даже не догадывался о кидке, так как в полученном чеке четко написана сумма в евро и только она.В какой-то из прошлых разов я получал рефанд в центре по-моему Рима еще до отлёта и там меня явно спрашивали в какой валюте делать возврат на карту.Можно сказать, что это жульё выкрало не так уже и много - всего несколько сот гривен в конце концов, но возмущает именно то, что эти кудесники финансовых технологий с улыбающимися лицами просто беспардонно залазят в карман и никакого спроса с них не взять.