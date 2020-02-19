Возврат Tax Free - Global Blue

Всегда получал возврат tax free в аэропорте по старой проверенной схеме, кроме последних пару раз когда можно было еще в стране до отъезда получить возврат ещё раньше.
В этот раз столкнулся с откровенным мухлежом, ввиду чего придется пересмотреть понимание процедуры. В аэропорте Берлина получив печати и попросил зачислить сумму на кредитную карту - эти черти выдали чек с евро, а зачислили гривну пересчитанную по конскому курсу, в результате чего платеж похудел на 1/8...
Только наличные, никаких больше "удобных банковских услуг для людей".
Esq написав:Всегда получал возврат tax free в аэропорте по старой проверенной схеме, кроме последних пару раз когда можно было еще в стране до отъезда получить возврат ещё раньше.
В этот раз столкнулся с откровенным мухлежом, ввиду чего придется пересмотреть понимание процедуры. В аэропорте Берлина получив печати и попросил зачислить сумму на кредитную карту - эти черти выдали чек с евро, а зачислили гривну пересчитанную по конскому курсу, в результате чего платеж похудел на 1/8...
Только наличные, никаких больше "удобных банковских услуг для людей".
Так это зависит от вашего банка и тарифов той карты, которую вы указали
Stringer написав:Так это зависит от вашего банка и тарифов той карты, которую вы указали
Нет, это не зависит от тарифов моей карты Альфа банка. На карту зашла похудевшая сумма уже в гривне и банк с нее не взял ни копейки.
Да и кроме того, для снятия сомнений кто здесь шулер, на самом сайте Global Blue можно ввести номер с чека и увидеть что они выплатили в гривне сумму (которая зашла на карту) не соответствующую их же бумажному чеку с суммой в евро.
stellassvitonline написав:Esq такая же ерунда. где-то 15 % сняли при зачислении на карту. а какая у них комиссия если наличными забирать в аэропорту?
Не помню точно, но не такая конская однозначно.
Я уверен, что проблема в том, что на каком-то шагу они решили сделать доброе дело и перевести гривну. Украинец же получатель, так что должен оценить по достоинству. И тут вступил в силу конский курс обмена. Но со своей стороны я даже не догадывался о кидке, так как в полученном чеке четко написана сумма в евро и только она.
В какой-то из прошлых разов я получал рефанд в центре по-моему Рима еще до отлёта и там меня явно спрашивали в какой валюте делать возврат на карту.
Можно сказать, что это жульё выкрало не так уже и много - всего несколько сот гривен в конце концов, но возмущает именно то, что эти кудесники финансовых технологий с улыбающимися лицами просто беспардонно залазят в карман и никакого спроса с них не взять.