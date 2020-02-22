Возврат Tax Free - Global Blue

Всегда получал возврат tax free в аэропорте по старой проверенной схеме, кроме последних пару раз когда можно было еще в стране до отъезда получить возврат ещё раньше.
В этот раз столкнулся с откровенным мухлежом, ввиду чего придется пересмотреть понимание процедуры. В аэропорте Берлина получив печати и попросил зачислить сумму на кредитную карту - эти черти выдали чек с евро, а зачислили гривну пересчитанную по конскому курсу, в результате чего платеж похудел на 1/8...
Только наличные, никаких больше "удобных банковских услуг для людей".
Esq написав:Всегда получал возврат tax free в аэропорте по старой проверенной схеме, кроме последних пару раз когда можно было еще в стране до отъезда получить возврат ещё раньше.
В этот раз столкнулся с откровенным мухлежом, ввиду чего придется пересмотреть понимание процедуры. В аэропорте Берлина получив печати и попросил зачислить сумму на кредитную карту - эти черти выдали чек с евро, а зачислили гривну пересчитанную по конскому курсу, в результате чего платеж похудел на 1/8...
Только наличные, никаких больше "удобных банковских услуг для людей".
Так это зависит от вашего банка и тарифов той карты, которую вы указали
Stringer написав:Так это зависит от вашего банка и тарифов той карты, которую вы указали
Нет, это не зависит от тарифов моей карты Альфа банка. На карту зашла похудевшая сумма уже в гривне и банк с нее не взял ни копейки.
Да и кроме того, для снятия сомнений кто здесь шулер, на самом сайте Global Blue можно ввести номер с чека и увидеть что они выплатили в гривне сумму (которая зашла на карту) не соответствующую их же бумажному чеку с суммой в евро.
stellassvitonline написав:Esq такая же ерунда. где-то 15 % сняли при зачислении на карту. а какая у них комиссия если наличными забирать в аэропорту?
Не помню точно, но не такая конская однозначно.
Я уверен, что проблема в том, что на каком-то шагу они решили сделать доброе дело и перевести гривну. Украинец же получатель, так что должен оценить по достоинству. И тут вступил в силу конский курс обмена. Но со своей стороны я даже не догадывался о кидке, так как в полученном чеке четко написана сумма в евро и только она.
В какой-то из прошлых разов я получал рефанд в центре по-моему Рима еще до отлёта и там меня явно спрашивали в какой валюте делать возврат на карту.
Можно сказать, что это жульё выкрало не так уже и много - всего несколько сот гривен в конце концов, но возмущает именно то, что эти кудесники финансовых технологий с улыбающимися лицами просто беспардонно залазят в карман и никакого спроса с них не взять.
Подоспел комментарий от Global Blue, которым делюсь ниже.
Let me explain to you why we sent the refund in UAH.
In case of refund to a Visa, Mastercard or Diners credit card payment is automatically issued in the billing currency* of your credit card.
*A billing currency is a currency of transactions between the credit card system (Visa, MasterCard, etc.) and you bank. Please note that billing currency may differ from the currency of your credit card.
In case of AMEX and UnionPay the payment will be issued in USD only. In case the currency of your card is not supported by Global Blue, we will issue payment in USD as default currency.
To find out the billing currency of your credit card, you may contact with your bank directly for more information.
Also, there will be currency conversion fee applied, which is 3 – 5% of the refund in original currency in case your currency differs from the currency of the purchase. I will provide you the calculation of your refund as example:
[...}
В общем, ссылаясь на правила они сами конвертируют в гривну, и берут за свои скромные труды следующие комиссии:
- 5% за конвертацию - 2.32 евро сверху фиксированной комиссии - курс на день расчета 25.12 (тогда как у нас сами знаете - ~26.50)
Я так скажу: нашим банкам ещё есть чему поучиться у иностранных коллег.
Востаннє редагувалось Esq в Нед 23 лют, 2020 12:06, всього редагувалось 1 раз.
Отдельно еще добавлю об Альфа банке, на карту которого был произведен возврат.
Как упомянуто выше, еврожульё выслало гривну. В выписке этот платеж поначалу был отображен в гривне и сумма соответствовала - вроде как всё как и должно быть.
Дальше начали происходить чудеса.
Сначала в поддержке подтвердили, что платеж зашел в гривне. Потом внезапно сумма поступления немного похудела в интернет банке, но не в мобильном приложении! В мобильном приложении сумма осталась прежней, но при этом стал разрушен баланс по счету.
После этого в Альфа банке начали рассказывать, что эта сумма зашла в долларах США и была сконвертирована! Почему разрушен баланс по счету разбираются до сих пор.
Количество бардака в этой истории настораживает. Одни креативно потрошат тело платежа в адрес иностранцев, которые, разумеется, проглотят всё т.к. некуда деваться. Другие теряют навыки сложения/вычитания и продолжительно выясняют почему 2+2=5 в одном их продукте и =4 в другом.