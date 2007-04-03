Интересно насколько корректной может быть такая оценка, с учетом того, что государства Украина в 1990-ом году еще не существовало.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 лют, 2020 12:58
История украинской экономики в валютном контексте
Интересно насколько корректной может быть такая оценка, с учетом того, что государства Украина в 1990-ом году еще не существовало.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Чет 20 лют, 2020 13:08, всього редагувалось 1 раз.
Монобанк - конченый недобанк :!:
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:03
это не принципиально (страны не было, а экономика была) 1988 пик экономики Украины (вопрос какая доля в ней была-оружие и все, что с ним связано)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:15
Чушь собачья
Не существует макро уровня без государства.
И все рассуждения об "экономике Украины" до 1991 года - не более чем инсинуации.
Монобанк - конченый недобанк :!:
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:21
16 июля 1990 года — Верховный совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины. Также 16 июля 1990 года Верховный совет УССР принял постановление «О Дне провозглашения независимости Украины»
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:24
vovan_prm
Калифорния является самым населённым и одним из наиболее экономически развитых штатов США, она занимает первое место среди всех штатов страны по объёму валового внутреннего продукта (если бы Калифорния была отдельным государством, по состоянию на май 2018 года её экономика занимала бы 5-е место в мире)
порите чушь и смешите форум
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 20 лют, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:26
freeze
мы обсуждаем не политику, а экономику
государства Украины не было, а экономика была у республики УССР?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:30
Не так швидко все і однозначно ...
Спочатку :
Всесоюзний референдум про збереження СРСР — єдиний в історії СРСР референдум, що відбувся 17 березня 1991 року. На референдум було винесене питання «Чи вважаєте ви за необхідне збереження Союзу Радянських Соціалістичних Республік як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, у якій будуть повною мірою гарантуватися права і свободи людини будь-якої національності».
В Україні "за " - 70,2 %
Одночасно в Україні за наполяганням Народного Руху України за перебудову було проведене республіканське консультативне опитування: «чи згодні ви, що Україна має бути у складі Союзу Радянських суверенних держав на засадах Декларації про державний суверенітет України».
Позитивно на нього відповіло більше 80 % опитаних.
Потім ( чи далі ) :
Всеукраїнський референдум 1991 року — загальнонаціональний референдум на території колишньої УРСР щодо проголошення незалежності України. Відбувся 1 грудня 1991 року. На референдум було винесено одне питання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?».[1] Текст Акту, ухвалений Верховною Радою 24 серпня 1991 року, було наведено у виборчому бюлетені. Громадяни України висловились на підтримку незалежності. У референдумі взяли участь 31 891 742 особи — 84,18 % населення України. З них 28 804 071 особа (90,32 %) проголосувала «За»
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:34
Насколько я помню в 1990 году уже в основном в экономике все ложили с высокой башни на указания недоцентра, и работали в полуавтономном режиме по собственному усмотрению, поэтому я полагаю, что МВФ вполне правильно указал год 1990, там уже и День независимости был, и экономика как прежде функционировала.
Хотя как будто что-то сильно поменяется, если базу сравнения отодвинуть на несколько месяцев позже.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:41
согласен...
в 1990 экономика Украины была сильнее польской на порядок, а теперь -слабее на порядок (вот это печально)
как дальше жить с таким позором
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
freeze
НБУ основан в 1991-ом, отсюда можно брать отсчет макроуровня. И то с натяжкой.
prodigy
Если бы вы заглянули чуть глубже в ту самую википедию, в которую пытаетесь ткнуть меня носом, то могли бы обнаружить, что в англоязычной версии той же статьи (в отличии от русской) употребляется термин Валовый Внутренний Продукт Региона (GDPR).
А если пробежаться немного глубже по гипер-ссылкам, то можно разобраться чем отличается уровень экономика региона (region's economy) от уровня макроэкономики (macroeconomics).
И собственно исходный риторический вопрос:
был адресован в большей мере тем, кто эту разницу понимает.
Монобанк - конченый недобанк :!:
|