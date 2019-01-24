Finance.ua: Кредитные карты для постоянных клиентов

Подборка кобрендинговых кредиток
Конкуренция вынуждает банки создавать новые продукты для искушенных клиентов. Так появился особый вид банковской карты – кобрендинговая. Это своего рода гибрид дисконтной карты какого-то магазина (или сети магазинов) и банковской кредитки. Держатели таких карт могут одновременно пользоваться заемными деньгами, а также получать дополнительные скидки и бонусы при расчетах в магазинах партнеров. Мы подобрали для вас несколько кобрендинговых кредитных карт, рассчитываясь которыми в конкретных магазинах можно получать двойную выгоду.
Дивися повний текст Кредитные карты для постоянных клиентов