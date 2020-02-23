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Середня зарплата в Києві вища
від загальноукраїнської у...

Середня зарплата в Києві вища від загальноукраїнської у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:36

Середня зарплата в Києві вища від загальноукраїнської у...

Пропонуємо до обговорення:
Середня заробітна плата в місті Києві у 2019 році становила 15 800 грн, що вище загальноукраїнського значення в 1,5 рази.

Дивися повний текст Середня зарплата в Києві вища від загальноукраїнської у 1,5 рази.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:36

Ни хочу ничего говорить о писаке, но приведу цифры с которыми знаком.
По одинаковой специальности и условиям работы - разница "грязными" ровно в 5 раз, это без учёта премиальных.(в конверте, или товаром, услугами)
Чистыми, и своевременно полученными, согласно трудового договора - начиная от 200 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 01:24

Ви думаєте за ці копійки хтось буде працювати? Депутатам роздайте по 10 тисяч зп. Їм більше не потрібно і так всюди пільги мають. А для робочого населення зп повинна стартувати від 30-40тис. Що б хоть якось можна було кінці з кінцями стягувати і в Польщу не їздити...
ah02111988
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 07:50

  ah02111988 написав:Ви думаєте за ці копійки хтось буде працювати? Депутатам роздайте по 10 тисяч зп. Їм більше не потрібно і так всюди пільги мають. А для робочого населення зп повинна стартувати від 30-40тис. Що б хоть якось можна було кінці з кінцями стягувати і в Польщу не їздити...


И кому же зарплата должна (стартовать от 40 тысяч)?
По ходу, чтобы "рабочее население" получало 70 тысяч в месяц на двоих (т.е. порядка 30000 евро в год на руки), экономика Украины должна не только догнать, но и обогнать Польшу :)
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:16

  ah02111988 написав:Ви думаєте за ці копійки хтось буде працювати? Депутатам роздайте по 10 тисяч зп. Їм більше не потрібно і так всюди пільги мають. А для робочого населення зп повинна стартувати від 30-40тис. Що б хоть якось можна було кінці з кінцями стягувати і в Польщу не їздити...

Ага. Как будто в Польше вы по 40000 зарабатываете.
Gastarbaiter
 
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