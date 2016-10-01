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Депозити в GBP
Депозити в GBP
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:02
Депозити в GBP
Всім вітання! Може хто знає, які банки відкривають депозити в фунтах?
solovej08
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