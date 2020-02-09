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Не дзвонити після 22:00:
МФО підписали Кодекс...

Не дзвонити після 22:00: МФО підписали Кодекс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 20:14

Не дзвонити після 22:00: МФО підписали Кодекс...

Пропонуємо до обговорення:
Члени Всеукраїнської Асоціації Фінансових Компаній розробили кодекс професійної етики, який вчора підписали понад 20 найбільших МФО України.

Дивися повний текст Не дзвонити після 22:00: МФО підписали Кодекс професійної етики.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 20:14

Голимый популизм. Сначала нужно персонал набирать не из ряда тех что стоят на "Вокзальной" с табличками.
dubik_ivan
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 20:18

Re: Не дзвонити після 22:00: МФО підписали Кодекс...

хоть высплюсь.При Порошенко такого не было
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 20:58

10•5=50. Весело будет
xxicenturies
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 21:10

Re: Не дзвонити після 22:00: МФО підписали Кодекс...

Как звонили так и звонят. Компания Грошик ужас полнейший. За три дня просрочки убют нахрен. А сотрудницы видать только откинулись с мест не столь отдаленных. Судя по лексикону.
Клиент20
 
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