Члени Всеукраїнської Асоціації Фінансових Компаній розробили кодекс професійної етики, який вчора підписали понад 20 найбільших МФО України.
Дивися повний текст Не дзвонити після 22:00: МФО підписали Кодекс професійної етики.
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Додано: Чет 27 лют, 2020 20:14
Не дзвонити після 22:00: МФО підписали Кодекс...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Не дзвонити після 22:00: МФО підписали Кодекс професійної етики.
Додано: Чет 27 лют, 2020 20:14
Голимый популизм. Сначала нужно персонал набирать не из ряда тех что стоят на "Вокзальной" с табличками.
Додано: Чет 27 лют, 2020 20:18
Re: Не дзвонити після 22:00: МФО підписали Кодекс...
хоть высплюсь.При Порошенко такого не было
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 27 лют, 2020 21:10
Re: Не дзвонити після 22:00: МФО підписали Кодекс...
Как звонили так и звонят. Компания Грошик ужас полнейший. За три дня просрочки убют нахрен. А сотрудницы видать только откинулись с мест не столь отдаленных. Судя по лексикону.
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