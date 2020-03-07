Компанія AMD анонсувала новий суперкомп'ютер El Capitan, який ще до введення в експлуатацію претендує на звання найбільш продуктивного рішення у світі.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 23:16
AMD анонсувала найпотужніший суперкомп'ютер у світі (фото)
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Дивися повний текст AMD анонсувала найпотужніший суперкомп'ютер у світі (фото).
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:16
За заявою творців суперкомп’ютера, він буде потужніший, ніж 200 найпродуктивніших рішень з всесвітнього списку топ-500, разом узятих - игрушки будут летать.
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