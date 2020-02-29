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Індексація пенсій: у Мінсоцполітики
пояснили важливий момент

Індексація пенсій: у Мінсоцполітики пояснили важливий момент
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:38

Індексація пенсій: у Мінсоцполітики пояснили важливий момент

Пропонуємо до обговорення:
Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що прийшов час віддати належне пенсіонерам, силами яких будувалася економіка України.

Дивися повний текст Індексація пенсій: у Мінсоцполітики пояснили важливий момент.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:38

Перед выборами много обещаний да толку от этого НИКАКОГО,пенсионеры с БОЛЬШОЙ надеждой ожидали индексации пенсий в марте,увы,власть просто поиздевалась над невинными пенсионерами.Ах,вы,"слуги народа"....оказались просто сволочью.
anatolijarmizin
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 12:03

наверное это большая военная тайна.
ибо ни слова про важный момент.
одна болтовня.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:04

когда перестануть обдирать пенсионеров при Реве отобрали 1,35 теперь Гончарук не провел индексацию в марте но сотни тысяч себе на зарплату находят
mihalevvl
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 14:49

Самое неприятное во всей этой истории то, что журналисты начали трубить про индексацию пенсий еще с конца прошлого года, а наше "всеми любимое правительство" ни гу-гу...пока петух жаренный не клюнул. А ведь можно было предупредить пенсионеров еще тогда, когда принимали бюджет на 2020 год и сказать - индексация пенсий НЕ ЗАЛОЖЕНА!!! Такое впечатление, что все делается специально... отвлекают внимание от важных вопросов... не хотите принимать закон о продаже земли - получите - индексации пенсий не будет!!! А чтобы провести индексацию надо продать ЗЕМЛЮ!.. и снова во всем виноваты бедные пенсионеры.., которые вырастили и выкормили такое вот поколение эгоистов и лентяев!!!
marcel23
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 15:00

Re: Індексація пенсій: у Мінсоцполітики пояснили важливий мо

Главное пообещали, а Вы поверили!
Вероятно забыли, что это был Квартал 95 - они пошутили!
У них другая задача: легализировать продажу Всей Украины - а вы о себе должны заботиться сами. "Пенсия - это пережиток совка!"
Какая пенсия, когда им на З/П не хватает?
Это Вы должны о себе беспокоиться, а они вам юмор подсыпают.
Только теперь им должны с налогов на товары, землю, заводы, воздух, коммуналку,...- платить.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:47

Какая-то речь на митинге. При этом запланированной на март индексации не будет, но вы держитесь.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 07:03

Не будет индексаций в марте потому как себе зарплаты поднимают. Мало им всё. Скоро пенсионеров штрафовать будут за то что дожили до пенсии.
pavlovmuhaylo
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:33

По словам министра, первоочередная задача, которая сейчас стоит перед министерством, – проведение индексации пенсий и обеспечение повышения уровня пенсионного обеспечения в стране.

Опять этот популизм - самой не тошно? Ты ответь на один вопрос ЗА СЧЕТ ЧЕГО???
А деньги печать - это вы все мастера...
Конрад Карлович
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