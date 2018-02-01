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Межбанк: рынку грозит "идеальный шторм"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:46
o_boiko написав: warlamp написав:
[quote="4894291:greenozon" "Украина -не Россия" , но падающий рубль, как всегда , потянет за собой и гривну.
Причины разные: в Украине рушится пирамида заимствований, в России падение цены нефти
В России такая же пирамида заимствований. И если там к фактору падения цен на нефть добавится паника на рынке ОВГЗ, я даже не могу представить, что будет.
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Sam17a
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