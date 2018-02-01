RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Межбанк: рынку грозит
"идеальный шторм"

Межбанк: рынку грозит "идеальный шторм"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:46

  o_boiko написав:
  warlamp написав:[quote="4894291:greenozon" "Украина -не Россия" , но падающий рубль, как всегда , потянет за собой и гривну.
Причины разные: в Украине рушится пирамида заимствований, в России падение цены нефти

В России такая же пирамида заимствований. И если там к фактору падения цен на нефть добавится паника на рынке ОВГЗ, я даже не могу представить, что будет.
Sam17a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 445
З нами з: 14.01.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], Sam17a і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Межбанк: ждать ли "курсовой лотереи"
R2 » П'ят 09 сер, 2019 10:38
2 216
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 сер, 2019 11:19
mixail956
Межбанк: доллар подняли потребности в гривне и рост...
R2 » Чет 01 лют, 2018 18:13
5 1422
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2018 22:00
Деньги
В НБУ объяснили, чем Украине грозит отказ от МВФ
R2 » Сер 31 січ, 2018 19:13
2 1121
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2018 09:46
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17968)
10.03.2020 21:02
EximBonus Bot (1311)
10.03.2020 21:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.