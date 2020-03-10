Ищем партнера/инвестора, для доработки автоматизированной то

Мы, команда разработчиков, ищем делового партнера-инвестора, чтобы повысить эффективность уже работающей торговой системы. Необходимая сумма составляет 12000 $ на 6 месяцев. Целью является достижение стабильной годовой прибыли 24% - 36%. Это вложение необходимо для доработки и запуска второй противофазовой стратегии, что приведет к возможности оптимизации всей торговой системы, ее работе сразу на большом количестве рынков (например, 64) и, соответсвенно, снижению риска.
Наша торговая система работает уже более 2х лет на демо и, ограниченном по размеру, реальном счете. После того, как торговая система будет доработана и полностью протестирована на реальном счете, мы будем готовы запустить TS для фонда инвестора.
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