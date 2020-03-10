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Ищем партнера/инвестора, для
доработки автоматизированной то

Ищем партнера/инвестора, для доработки автоматизированной то
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Інтернет-трейдинг цінними паперами надає доступ до інформації фондових бірж, можливість торгівлі акціями в будь-якій точці світу.
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:50

Ищем партнера/инвестора, для доработки автоматизированной то

Мы, команда разработчиков, ищем делового партнера-инвестора, чтобы повысить эффективность уже работающей торговой системы. Необходимая сумма составляет 12000 $ на 6 месяцев. Целью является достижение стабильной годовой прибыли 24% - 36%. Это вложение необходимо для доработки и запуска второй противофазовой стратегии, что приведет к возможности оптимизации всей торговой системы, ее работе сразу на большом количестве рынков (например, 64) и, соответсвенно, снижению риска.

Наша торговая система работает уже более 2х лет на демо и, ограниченном по размеру, реальном счете. После того, как торговая система будет доработана и полностью протестирована на реальном счете, мы будем готовы запустить TS для фонда инвестора.

Если вы заинтересовались, обращайтесь в личные сообщения или пишите на e-mail.
Rost Zemlinsky
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