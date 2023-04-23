Відгуки про Interactive Brokers

Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 09 тра, 2026 23:00
DmitryZP написав: viy написав:
2. Дуже уважно дивиться тип переказу, далеко не завжди він автоматично вибран оптимальний для Вас! Повине бути: Карта - Банківський рахунок.
Щойно зайшов створити новий переказ. Обрав картка-банк.рахунок. Показує за 100 євро коміс 0.20євро. Далі обираю отримувача ібан євро вайз, відправник моно (ЮК євро) - і воно одразу показує комісію 2.20 євро. Десь пороблено....
Така ж ситуація.
А ще на днях воно змусило про податк.резиденство відповідати.
won написав: DmitryZP написав:
обираю отримувача ібан євро вайз, відправник моно (ЮК євро)
Ви спочатку розкажіть, як це ви робите переказ по ібан з валютної укр.карти за кордон - в умовах, коли це заборонено. Буде дуже корисно.
З картки тягне ТГ на iban.
А які комісії показує якщо натиснути "змінити" в розділі тип переказу?
І намагайтесь на поспішати, в мене був тиждень коли комімісію показувало десь до 2% але потім все стало норм. Жаль я пропустив можливість конвертнутися по гарним курсам наприкінці березня - початку квітня, не було ресурсу, а коли ресурс з'явився курс підскочив ((
Гарні показує.
Особливо на gpay. 0.1%
Але який сенс? У 0.2%, якщо для вже використаної картки, миттю додає ще 2%
А gpay я не ризикнув, бо для неї ж треба адресу внести, і ТГ потім помітить щось не те...
Але тепер, схоже, втрачати вже нема чого. Додав картку до кінця в джіпейку.
І вломив в ІВ майже дві тисячі за день порціями менше 500. Лише за 0.1% кмс
Чекатиму чи заблокують профіль.
зараз світить для ЮК євро на айбан 2.70 євро за 100 євро переказу... до речі, я теж бачив таке, що якщо довго не користуватись вони зменшують комісію.
а потім як робиш переказ одразу на наступний переказ вже більша стоїть. перевіряють на уважність
Ага. Січас.
Майже 2 місяці не слав. І отримав оті 2.2% замість 0.2%...
Додано: Суб 16 тра, 2026 13:45
Bobua та інші
Переводив сьогодні 485 євро стикнувся з описаною вище ситуацією. Спочатку світило комісію біля одного євро, але на наступній стадії, коли обирав отримувача дорисувало 10 євро. Пошукав інші варіанти, помітив що інтерфейс дещо змінився. Вибрав Apple Pay і вуаля за 49 євроцентів гроші пішли і я вже їх отримав. Що хотів цим сказати ТГ хрен його знає, але бачу що стара схема перестала працювати, но з'явилась нова. Хапайте скоріше поки не перекрили і її.
Разом переможемо.
P.S. Для чистоти експерименту треба перевірити коміссії в неділю, бо раніше ці низьки коміссії були саме в неділю. Як не забуду то відпишусь.
Додано: Суб 16 тра, 2026 14:19
Хочу 500 евро с ТГ отправить. Вопросы с его стороны ко мне будут?
Додано: Суб 16 тра, 2026 14:40
viy написав:
Хапайте скоріше поки не перекрили і її.
Перекрили вже...
Після того разу як майже дві тисячі відправив з 0.1% -- gpay вони взагалі вимкнули.
Пробував нині чи вийде з 0.2% іншими картками, крім вже використаної -- але мені на всі одразу робить 2.2%
Таке враження, ніби хочуть сказати "вийди атсюда разбойнік", але не вміють словами, а лише комісіями.
Геномка краща. Таких цирків не витворяє...
посетитель написав:
Хочу 500 евро с ТГ отправить. Вопросы с его стороны ко мне будут?
Ні.
Просто хмурять брови...
Додано: Пон 18 тра, 2026 13:30
Bobua
Не здавайтесь! Спробуйте в неділю, я чесно кажучи забув перевірити вчора.
Якщо курси будуть гарні то ще відпишусь до кінця місяця.
Додано: Нед 24 тра, 2026 17:18
Привіт.
Намагаюсь повторити минулі перекази на трансфер го. Сьогодні неділя. Не виходить зовсім нічого. Намагаюся робити і через джипей і просто картку. Результат один. Вилазе повідомлення в додатку тіпа something unexpected happened
Підтримка ніяка. З боку абанка все норм, на Пейсера теж. У когось є щось подібне на ТГ? В квітні переводив, було все норм.
Додано: Нед 24 тра, 2026 23:24
bulldog-zp вони як і вайз ставлять палки в колеса... дякуємо гороховському який скаржився до НБУ і ті вичавлюють з ринку всі необанки
спочатку коли робив переказ з укр картки на вайз там почали відхиляти платежі, бо не можна... деякий час працював жпей, можна було із застосунку вайз поповнити рахунок, далі вони жпей відключили... тепер по тій самій схемі йде трансфергоу
1
Додано: Пон 25 тра, 2026 03:31
bulldog-zp написав:
вони як і вайз ставлять палки в колеса... дякуємо гороховському який скаржився до НБУ і ті вичавлюють з ринку всі необанки
спочатку коли робив переказ з укр картки на вайз там почали відхиляти платежі, бо не можна... деякий час працював жпей, можна було із застосунку вайз поповнити рахунок, далі вони жпей відключили... тепер по тій самій схемі йде трансфергоу
Коли у вас виникли проблеми з Вайз?Бо у мене 3 тижні тому при переказі на картку Вайз не було проблем
Додано: Пон 25 тра, 2026 10:16
adeges
та ще взимку, ось із листування із ними
Yes, Ukraine cannot make payments using Mastercard (or any card) due to two separate restrictions: (1) sanctions-related restrictions on transactions from specific Ukrainian regions (Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk, Donetsk, and Crimea), and (2) a broader policy that prevents customers from accepting card payments from Ukraine. Additionally, P2P (peer-to-peer) payments are declined because Wise does not currently accept incoming payments from Ukraine due to regulatory and compliance restrictions. The required outcome is to inform our customer that they cannot use card payments or P2P transfers from Ukraine and advise them to use alternative payment methods. The processor is declining these transactions, not Wise directly.
тобто їхня служба підтримки чітко вказала що p2p закритий для України... з того часу я не пробував, може щось змінилось?
