2009 H1N1 унес жизни 12 500 американцев.
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Розділ для авторських текстів еспертів різних галузей економіки, фінансів, нерухомості та інше
Додано: Суб 14 бер, 2020 10:00
2009 H1N1 унес жизни 12 500 американцев.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 10:02
Смертность от нового типа коронавируса 2019-nCoV составляет 2%, что существенно ниже уровня смертности, вызванного вирусом гриппа H1N1 в 2009 году.
Об этом заявил в пятницу на брифинге в Киеве Временно Поверенный в делах Посольства КНР в Украине Ляньвень У, сообщает корреспондент Укринформа.
"Несмотря на то, что коронавирус нового типа заразен и даже существует вероятность, что человек без симптомов может распространять вирус, смертность от него очень низкая - всего 2%. Это намного ниже смертности от вируса Эбола, которая составляет 40,4%. Уровень смертности от респираторного синдрома MERS (ближневосточный респираторный синдром, англ. Middle East respiratory syndrome, MERS - ред.) составляет 34,4%, уровень смертности от вируса H1N1 (грипп типа А (H1N1) - ред.) в 2009 году составляла 17%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Суб 14 бер, 2020 10:08
Re: КРИЗИС 2020
человечество живёт рядом с вирусами или наоборот 2 лярда лет
это симбиоз
в организме человека тысячи симбиотиков живут, без них человек погиб бы
до 4 кг симбиотиков может больше
а тут пугают гриппом
он нужен человечеству, он встраивается в геном, корректируя эволюцию человечества
мы не знаем всех замыслов нашего Создателя
нечего боятся неизбежного
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