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КРИЗИС 2020

КРИЗИС 2020
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Розділ для авторських текстів еспертів різних галузей економіки, фінансів, нерухомості та інше
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:00

  Hotab написав:
  proftpd66 написав:EKO

Вирус гепатита С в хронической форме, смертность - 90%

Вроде ж говорили , что опасность коронавируса в комплексе: заразность + смертность. У гепатита С высокая заразность?



2009 H1N1 унес жизни 12 500 американцев.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:02

Смертность от нового типа коронавируса 2019-nCoV составляет 2%, что существенно ниже уровня смертности, вызванного вирусом гриппа H1N1 в 2009 году.

Об этом заявил в пятницу на брифинге в Киеве Временно Поверенный в делах Посольства КНР в Украине Ляньвень У, сообщает корреспондент Укринформа.

"Несмотря на то, что коронавирус нового типа заразен и даже существует вероятность, что человек без симптомов может распространять вирус, смертность от него очень низкая - всего 2%. Это намного ниже смертности от вируса Эбола, которая составляет 40,4%. Уровень смертности от респираторного синдрома MERS (ближневосточный респираторный синдром, англ. Middle East respiratory syndrome, MERS - ред.) составляет 34,4%, уровень смертности от вируса H1N1 (грипп типа А (H1N1) - ред.) в 2009 году составляла 17%

https://www.ukrinform.ru/amp/rubric-soc ... kitaa.html
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:08

Re: КРИЗИС 2020

человечество живёт рядом с вирусами или наоборот 2 лярда лет
это симбиоз
в организме человека тысячи симбиотиков живут, без них человек погиб бы
до 4 кг симбиотиков может больше
а тут пугают гриппом
он нужен человечеству, он встраивается в геном, корректируя эволюцию человечества
мы не знаем всех замыслов нашего Создателя
или вы думаете, что вы произошли сами по себе? :mrgreen:
нечего боятся неизбежного
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:37

Спасение утопаюих - дело рук самих утопаюих - https://m.habr.com/ru/post/491974/.
Не бегайте по обменкам, выгадывая копейки.
На кону жизни.
Вот думаю накупить медицинских перчаток и в них в супермаркет за продуктами ходить.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 02:51

Re: КРИЗИС 2020

  proftpd66 написав:Смертность от нового типа коронавируса 2019-nCoV составляет 2%

Даже в Китае, где медицина сработала топ + военные - по последним данным совсем не 2%. И я цифры приводил, прочтите.

И напомните мне, когда в последний раз хоть одна страна самоизолировалась из-за "очередной" эпидемии? А 90% стран Европы и большая часть Америки и Азии полностью закрывали границы для иностранцев? Когда в последний раз Италия или Испания запрещала свободно гулять по улицам городов, под страхом тюремного заключения и штрафов? Не напомните?
(спойлер* никогда)

Или все же не просто гриппа с 2% смертности :arrow: а чего то более серьезного такими мерами пытаются избежать? :idea:
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 02:59

Re: КРИЗИС 2020

  kluychkooleg написав:Спасение утопаюих - дело рук самих утопаюих - https://m.habr.com/ru/post/491974/.

+1
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 05:21

  EKO написав:
  Son of Sun написав:Плюс-мінус це така ж хвороба як грип, від якого (ускладнень) щороку гине в усіх країнах десятки або, може, й сотні тисяч людей. Звичайно, у цього віруса є своя специфіка, але нічого надзвичайного, це не кір, віспа, смерність від яких значно вища.


Очень распространенное и потому опасное заблуждение.
По масмедиа рассказывается про то, что якобы смертность не такая уж и высокая. Сначала рассказывали про 1,8-2%, сейчас что до 4%.
Но, каждый кто имеет глаза и умеет анализировать, может понять что это далеко не так! Ведь неважно, сколько заболело, важно - сколько из них выздоровело и сколько нет. Это та самая статистика, нам нужная.

Простой анализ последних официальных (хотя думаю, именно по Украине официальным данным сейчас никто и не верит) данных:

По состоянию на 13 марта 2020 года в мире новым коронавирусом инфицированы 128 343 человека.
Излечилось - 68 324 пациента.
Умерли - 4 720 человек.

Среднемировой индекс смертности на сегодня 6,9%!

Выздоровело в Китае — 62 793 человека, скончались 3166. Индекс смертности по Китаю на сегодня 5%.
Даже 5% - это уже огромная смертность.

Но, это статистика там, где применили суперсовременные медицинские достижения и драконовские тоталитарные методы борьбы с вирусом.

А вот статистика в Италии и в целом по Европе уже пугает.
Италия.
Общее количество больных в стране составляет 12 462, выздоровели - 1045, умерло 827 человек.
Индекс смертности по Италии 79% просто огромен (надеемся, что пока) :|
И это не смотря на наличие медицины в Италии.
Про состояние инфекционных клиник у нас в Украине можно ничего не говорить - там все просто печально.

По другим активным зонам в ЕС статистика пока мала и разновекторна, чтобы понять: Франция - 2 284, выздоровели - 12, умерли 48; Испания - 2 277, выздоровели - 183, умерли 55; Германии - 2078, выздоровели - 25, умерли 3.

На самом деле все более чем серьезно и мы сейчас вошли в какую то совершенно непредсказуемую зону.
Будем надеяться на максимально быстрое получение вакцины, тогда можно будет выдохнуть :idea:

С запущенной формой гриппа тоже вероятность выздоровления не особо высока для людей со слабым иммунитетом. А данные смерти - преимущественно результат как раз позднего диагностирования и недостатка персонала и техники. А про Иран вообще промолчу, думаю, смердам дают какой-нить "арбидол" для их успокоения.
Посмотрите статистику по гриппу. Каждый год в мире умирают десятки тысяч, где-то даже видел цифру в 200-300 тыс.

Я не к тому, что нужно ходить без маски тем, кто в зоне риска, лечиться кадилом, спиртом, вести себя беспечно (привет италия, иран). А о том, что вирус из разряда грипповых (по симптомам и течению).
Да и медицина Италии - это что-то с чем-то. Возможно, и там "арбидолом" обходятся.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 05:33

  EKO написав:
  proftpd66 написав:Смертность от нового типа коронавируса 2019-nCoV составляет 2%

Даже в Китае, где медицина сработала топ + военные - по последним данным совсем не 2%. И я цифры приводил, прочтите.

И напомните мне, когда в последний раз хоть одна страна самоизолировалась из-за "очередной" эпидемии? А 90% стран Европы и большая часть Америки и Азии полностью закрывали границы для иностранцев? Когда в последний раз Италия или Испания запрещала свободно гулять по улицам городов, под страхом тюремного заключения и штрафов? Не напомните?
(спойлер* никогда)

Или все же не просто гриппа с 2% смертности :arrow: а чего то более серьезного такими мерами пытаются избежать? :idea:

Изоляция от источника заболевания - нормальное действие, о чём всем вещали с тв, о чем пишут лекари. Только в данном случае изоляция на уровне государств, потому что иначе, постоянные движения из зон заражения приводили бы к неконтролируемым вспышкам то тут, то там.
Кого останавливали рекомендации сидеть дома? Все ведут себя как ни в чем не бывало: пох на здоровье свое и чужих, когда есть скидка в ебипет 50%. Гром не грянет, мужик не перекрестится. C такими иначе нельзя: только забор с током решает проблему, как с баранами.
Son of Sun
 
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