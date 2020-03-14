КРИЗИС 2020

EKO написав:

Son of Sun написав: Плюс-мінус це така ж хвороба як грип, від якого (ускладнень) щороку гине в усіх країнах десятки або, може, й сотні тисяч людей. Звичайно, у цього віруса є своя специфіка, але нічого надзвичайного, це не кір, віспа, смерність від яких значно вища. Плюс-мінус це така ж хвороба як грип, від якого (ускладнень) щороку гине в усіх країнах десятки або, може, й сотні тисяч людей. Звичайно, у цього віруса є своя специфіка,

Излечилось

Умерли

6,9%

выздоровели

умерло

выздоровели - 12, умерли 48

выздоровели - 183, умерли 55

выздоровели - 25, умерли 3.

Очень распространенное и потому опасное заблуждение.По масмедиа рассказывается про то, что якобы смертность не такая уж и высокая. Сначала рассказывали про 1,8-2%, сейчас что до 4%.Но, каждый кто имеет глаза и умеет анализировать, может понять чтоВедь неважно, сколько заболело, важно - сколько из них выздоровело и сколько нет. Это та самая статистика, нам нужная.Простой анализ последних(хотя думаю, именно по Украине официальным данным сейчас никто и не верит) данных:По состоянию на 13 марта 2020 года в мире новым коронавирусом инфицированы 128 343 человека.пациента.человек.Среднемировой индекс смертности на сегодняВыздоровело в Китае — 62 793 человека, скончались 3166. Индекс смертности по Китаю на сегодня%.Даже 5% - это уже огромная смертность.Но, это статистика там, где применили суперсовременные медицинские достижения и драконовские тоталитарные методы борьбы с вирусом.А вот статистика в Италии и в целом по Европе уже пугает.Италия.Общее количество больных в стране составляет 12 462,человек.Индекс смертности по Италиипросто огромен (надеемся, что пока)И это не смотря на наличие медицины в Италии.Про состояние инфекционных клиник у нас в Украине можно ничего не говорить - там все просто печально.По другим активным зонам в ЕС статистика пока мала и разновекторна, чтобы понять: Франция - 2 284,; Испания - 2 277,; Германии - 2078,На самом деле все более чем серьезно и мы сейчас вошли в какую то совершенно непредсказуемую зону.Будем надеяться на максимально быстрое получение вакцины, тогда можно будет выдохнуть