КРИЗИС 2020

Tegularius написав:Далеко не всех с симптомами ОРЗ проверяли на коронавирус. Думаю, что цифра 2% смертности близка к реальной. С другой стороны, заболеваемость вероятно намного выше официальной, в Украине уже вероятно сотни если не тысячи больных с коронавирусом, которые думают, что у них грипп или ОРЗ, ездят с этим в метро, ходят на работу, на рынки, на митинги и пр.
А що вже настала криза, що так гілку назвали? Епідемія пройде і життя знову заграє яскравими барвами!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:А що вже настала криза, що так гілку назвали? Епідемія пройде і життя знову заграє яскравими барвами!!!
Ну так коронавирус, как та спичка... спровоцировал панику, которая вызвала обвал на всех мировых рынках. С энергоносителями возможно будет крупнейший за последних 50 лет.
Глядя в глубины истории, месяц-два и решение с вирусом конечно будет... но, для некоторых отраслей, жизнь уже "играет" красками, особенно для тур.компаний и авиакомпаний, которые к тому времени могут начать массово банкротится
greenozon написав:скоріш за все вірус корони дуже вдале прикриття більш вагоних справ..
Вы правы. В турборежиме ... Президент Украины Владимир Зеленский собирал на Банковой парламентскую фракцию "Слуга народа" из-за голосования за земельную реформу во втором чтении, принципиальная позиция Офиса президента – чтобы законопроект рассмотрели завтра-послезавтра, сообщили источники LB.ua. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/ofi ... 91328.html
Коронавірус тільки виступив "чорним лебедем" (скорше всього)цієї кризи. Вона безумовно зріла, пухирі надувалися. Я вже 2 -3 роки людям пояснював (особливо по нерухомості не в нас(в нас ще не встигла вирости)), що буде обвал. Ще місяць тому коли продав квартирку спадкову (більшість акцій правда в родини була) дуже переживав, що продав нижчк "ринковоі" ціни на 15 %. Але бачу чуйка вчергове не підвела. по вірусу. Дуже тяжко передбачити терміни подалання пандеміі. Думаю, вони будуть відрізнятися (вже відрізняються) у різних державах. В нас ситуація буде можливо трохи кращою,аніж у РФ. Бо є відчуття (виходячи з озвучених цифр), що нас сильно дурять, або ситуацію не контролюють. Цікавим є досвід Швеціі, керівники якоі вирішили, що потрібно дати усім перехворіти. Як з вітрянкою в ЕС дітей водять спеціально в гості. Але це не дуже гуманно, особливо якщо є 1 аппарат з вентиляціі легень на 1-20 потребуючих. Як це буде у нас.
Долярчик написав:А що вже настала криза, що так гілку назвали? Епідемія пройде і життя знову заграє яскравими барвами!!!
Ну так коронавирус, как та спичка... спровоцировал панику, которая вызвала обвал на всех мировых рынках. С энергоносителями возможно будет крупнейший за последних 50 лет.
Глядя в глубины истории, месяц-два и решение с вирусом конечно будет... но, для некоторых отраслей, жизнь уже "играет" красками, особенно для тур.компаний и авиакомпаний, которые к тому времени могут начать массово банкротится
Так что, лето будет еще то
Ну якщо Іспанія за 2 місяці почне пускати туристів на територію, з мене хороший "могорич" на ваш вибір. Як раз тургалузь в такому випадку відживе, бо буде відкладений попит і на маржі собі відіб'ють майже усі. Не усе відіб'ють беземовно, але велику частину. От чи розвернуться ринки?
Взагалі-то вірус- це тільки інформаційний шум для маскування реального процесу. Йде зупинка цілих галузей економіки: пасажирські перевезення, туризм. Тільки зупинка метро в Києві на 1 день принесе набагато більших втрат, чим весь вірус в Україні. Очікуємо дефолт України до кінця року (можливо швидше) і все, що з цим повязано.
...тот кто готовится к войне , намного ближе к победе , чем тот, кто готовится к миру ...