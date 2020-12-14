RSS
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 17:26

  Бетон написав:дороги и мосты идут по бюджетным программам, которые нельзя отменить;

на оборону город тратить не может по закону;

мэрия помогает армии только тем, что разрешено: укрытия, генераторы, беспилотные центры как гражданская инфраструктура, связь, техника для коммунальных задач


ох и гениально
4 год войны, а деньги прям вот ну нельзя на оборону потратить, только на дороги или стадионы.
на стадионы можно, а на оборону — нельзя и все. Гривны не такие, наверное :mrgreen:
на каждой написано «действительна только при оплате за стадион»

надо было сделать лайфхак и назвать образцы вооружения, например дроны, названиями вроде «развязка-1» или «тысяча зеленского» — тогда бы точно можно было на них потратить собранные налоги :mrgreen:
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 17:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

мда, клініка
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 20:45

  smdtranz написав:
  Бетон написав:дороги и мосты идут по бюджетным программам, которые нельзя отменить;

на оборону город тратить не может по закону;

мэрия помогает армии только тем, что разрешено: укрытия, генераторы, беспилотные центры как гражданская инфраструктура, связь, техника для коммунальных задач


ох и гениально
4 год войны, а деньги прям вот ну нельзя на оборону потратить, только на дороги или стадионы.
на стадионы можно, а на оборону — нельзя и все. Гривны не такие, наверное :mrgreen:
на каждой написано «действительна только при оплате за стадион»

надо было сделать лайфхак и назвать образцы вооружения, например дроны, названиями вроде «развязка-1» или «тысяча зеленского» — тогда бы точно можно было на них потратить собранные налоги :mrgreen:

Это вы президенту и раде жалуйтесь.

Что НЕЛЬЗЯ финансировать даже при военной администрации

❌ вооружение
❌ БПЛА, удары, разведкомплексы (боевого применения)
❌ автомобили для боевых частей
❌ любые прямые нужды ВСУ, Нацгвардии, ГУР, ССО и т.д.
❌ дроны с военной спецификой
❌ боеприпасы, средства поражения
❌ оптика, РЕБ, прицелы, каски, бронежилеты
(если это не коммунальная инфраструктура)


Почему так

Потому что:

бюджет государства = армия;

бюджет общины = обслуживание населения.


Если разрешить местным бюджетам вооружать армии, будет хаос:

неравномерность финансирования,

коррупция,

разные стандарты вооружения,

нарушение централизованного командования.


Поэтому закон жёстко разделил финансовые полномочия.
2
2
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 21:10

Все это хорошо, но охлократическим популизмом - войну нельзя выиграть.
Можно только проиграть.
И надо сказать, что украинские чиновники очень стараются синхронизировать свои действия с пожеланиями Путина и Московии.
Когда то был такой деятель, И.В.Сталин. известный персонаж.
Если бы он был керманычем самостийного государства, то он сразу же провел децимацию украинских чиновников, причем заслуженную ими децимацию. За клептократию, низкий уровень подготовки, жадность и саботаж
