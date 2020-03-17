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забудовників / Експертна думка / КРИЗИС 2020 КРИЗИС 2020 + Додати

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на тему Розділ для авторських текстів еспертів різних галузей економіки, фінансів, нерухомості та інше

#<12345 Додано: Вів 17 бер, 2020 21:23 Re: КРИЗИС 2020 Йшов 3-ій тиждень, як Ізі розбирається із заявкою щодо невиплати винагороди за друга ... V2 4 Повідомлень: 6535 З нами з: 03.07.09 Подякував: 243 раз. Подякували: 1065 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 бер, 2020 22:52 athena1 написав: EKO написав: Долярчик написав: А що вже настала криза, що так гілку назвали?

Епідемія пройде і життя знову заграє яскравими барвами!!! А що вже настала криза, що так гілку назвали?Епідемія пройде і життя знову заграє яскравими барвами!!!



месяц-два и решение с вирусом конечно будет... но, для некоторых отраслей, жизнь уже "играет" красками, особенно для тур.компаний и авиакомпаний, которые к тому времени могут начать массово банкротится



Так что, лето будет еще то месяц-два и решение с вирусом конечно будет... но, для некоторых отраслей, жизнь уже "играет" красками, особенно для тур.компаний и авиакомпаний, которые к тому времени могут начать массово банкротитсяТак что, лето будет еще то

Ну якщо Іспанія за 2 місяці почне пускати туристів на територію, з мене хороший "могорич" на ваш вибір.

Ну якщо Іспанія за 2 місяці почне пускати туристів на територію, з мене хороший "могорич" на ваш вибір.



Под "решением", я имел ввиду, что по моему мнению скорее всего уже к лету будет пройден пик (в Китае он был пройден через 2 месяца от начала эпидемии) и созданы вакцины (уже в США и Китае начали тесты на добровольцах минимум 8 разных их вариантов).

Не думаю, что это лето будет туристическое.



Пока вижу только один вариант на ближайшую перспективу - это требование для всех туристов обязательной сдачи теста и вакцинацию(когда будет вакцина). Ну, или если уже переболел и получил природный иммунитет то просто тест.



Мы теперь уже живем в совсем другом мире. Под "решением", я имел ввиду, что по моему мнению скорее всего уже к лету будет пройден пик (в Китае он был пройден через 2 месяца от начала эпидемии) и созданы вакцины (в США и Китае начали тесты на добровольцах минимум 8 разных их вариантов).Не думаю, что это лето будет туристическое.Пока вижу только один вариант на ближайшую перспективу - это требование для всех туристов обязательной сдачи теста и вакцинацию(когда будет вакцина). Ну, или если уже переболел и получил природный иммунитет то просто тест.Мы теперь уже живем в совсем другом мире. Спортивные посадки с зазором. "Слуга" EKO

Повідомлень: 6289 З нами з: 10.04.09 Подякував: 2947 раз. Подякували: 1852 раз. Профіль 1 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 бер, 2020 23:13 EKO написав: EKO написав: Долярчик написав: А що вже настала криза, що так гілку назвали?

Епідемія пройде і життя знову заграє яскравими барвами!!!



месяц-два и решение с вирусом конечно будет... но, для некоторых отраслей, жизнь уже "играет" красками, особенно для тур.компаний и авиакомпаний, которые к тому времени могут начать массово банкротится



Так что, лето будет еще то А що вже настала криза, що так гілку назвали?Епідемія пройде і життя знову заграє яскравими барвами!!!месяц-два и решение с вирусом конечно будет... но, для некоторых отраслей, жизнь уже "играет" красками, особенно для тур.компаний и авиакомпаний, которые к тому времени могут начать массово банкротитсяТак что, лето будет еще то

Ну якщо Іспанія за 2 місяці почне пускати туристів на територію, з мене хороший "могорич" на ваш вибір.

Ну якщо Іспанія за 2 місяці почне пускати туристів на територію, з мене хороший "могорич" на ваш вибір.



Под "решением", я имел ввиду, что по моему мнению скорее всего уже к лету будет пройден пик (в Китае он был пройден через 2 месяца от начала эпидемии) и созданы вакцины (уже в США и Китае начали тесты на добровольцах минимум 8 разных их вариантов).

Не думаю, что это лето будет туристическое.



Пока вижу только один вариант на ближайшую перспективу - это требование для всех туристов обязательной сдачи теста и вакцинацию(когда будет вакцина). Ну, или если уже переболел и получил природный иммунитет то просто тест.



Мы теперь уже живем в совсем другом мире. Под "решением", я имел ввиду, что по моему мнению скорее всего уже к лету будет пройден пик (в Китае он был пройден через 2 месяца от начала эпидемии) и созданы вакцины (в США и Китае начали тесты на добровольцах минимум 8 разных их вариантов).Не думаю, что это лето будет туристическое.Пока вижу только один вариант на ближайшую перспективу - это требование для всех туристов обязательной сдачи теста и вакцинацию(когда будет вакцина). Ну, или если уже переболел и получил природный иммунитет то просто тест.Мы теперь уже живем в совсем другом мире.

Згідний! Ален навіть якщо можна буде здати тест і в'їхати через 2 місяці, я готовий виконати (якщо тільки з Украіни взагалі будуть випускати і не забуду) обіцянку по могоричу.

насправді більш менш молодим немає дуже чого боятися і вони поідуть...Якщо будуть гроші.

От з останнім - питання може бути Згідний! Ален навіть якщо можна буде здати тест і в'їхати через 2 місяці, я готовий виконати (якщо тільки з Украіни взагалі будуть випускати і не забуду) обіцянку по могоричу.насправді більш менш молодим немає дуже чого боятися і вони поідуть...Якщо будуть гроші.От з останнім - питання може бути athena1 Повідомлень: 2096 З нами з: 18.12.08 Подякував: 64 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<12345 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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