КРИЗИС 2020

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на тему Розділ для авторських текстів еспертів різних галузей економіки, фінансів, нерухомості та інше

#<12345 Додано: Вів 17 бер, 2020 22:52 athena1 написав: EKO написав: Долярчик написав: А що вже настала криза, що так гілку назвали?

Епідемія пройде і життя знову заграє яскравими барвами!!! А що вже настала криза, що так гілку назвали?Епідемія пройде і життя знову заграє яскравими барвами!!!



месяц-два и решение с вирусом конечно будет... но, для некоторых отраслей, жизнь уже "играет" красками, особенно для тур.компаний и авиакомпаний, которые к тому времени могут начать массово банкротится



Так что, лето будет еще то месяц-два и решение с вирусом конечно будет... но, для некоторых отраслей, жизнь уже "играет" красками, особенно для тур.компаний и авиакомпаний, которые к тому времени могут начать массово банкротитсяТак что, лето будет еще то

Ну якщо Іспанія за 2 місяці почне пускати туристів на територію, з мене хороший "могорич" на ваш вибір.

Ну якщо Іспанія за 2 місяці почне пускати туристів на територію, з мене хороший "могорич" на ваш вибір.



Под "решением", я имел ввиду, что по моему мнению скорее всего уже к лету будет пройден пик (в Китае он был пройден через 2 месяца от начала эпидемии) и созданы вакцины (уже в США и Китае начали тесты на добровольцах минимум 8 разных их вариантов).

Не думаю, что это лето будет туристическое.



Пока вижу только один вариант на ближайшую перспективу - это требование для всех туристов обязательной сдачи теста и вакцинацию(когда будет вакцина). Ну, или если уже переболел и получил природный иммунитет то просто тест.



Мы теперь уже живем в совсем другом мире. Под "решением", я имел ввиду, что по моему мнению скорее всего уже к лету будет пройден пик (в Китае он был пройден через 2 месяца от начала эпидемии) и созданы вакцины (в США и Китае начали тесты на добровольцах минимум 8 разных их вариантов).Не думаю, что это лето будет туристическое.Пока вижу только один вариант на ближайшую перспективу - это требование для всех туристов обязательной сдачи теста и вакцинацию(когда будет вакцина). Ну, или если уже переболел и получил природный иммунитет то просто тест.Мы теперь уже живем в совсем другом мире. Спортивные посадки с зазором. "Слуга" EKO

Повідомлень: 6291 З нами з: 10.04.09 Подякував: 2947 раз. Подякували: 1853 раз. Профіль 1 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 бер, 2020 23:13 EKO написав: EKO написав: Долярчик написав: А що вже настала криза, що так гілку назвали?

Епідемія пройде і життя знову заграє яскравими барвами!!!



месяц-два и решение с вирусом конечно будет... но, для некоторых отраслей, жизнь уже "играет" красками, особенно для тур.компаний и авиакомпаний, которые к тому времени могут начать массово банкротится



Так что, лето будет еще то А що вже настала криза, що так гілку назвали?Епідемія пройде і життя знову заграє яскравими барвами!!!месяц-два и решение с вирусом конечно будет... но, для некоторых отраслей, жизнь уже "играет" красками, особенно для тур.компаний и авиакомпаний, которые к тому времени могут начать массово банкротитсяТак что, лето будет еще то

Ну якщо Іспанія за 2 місяці почне пускати туристів на територію, з мене хороший "могорич" на ваш вибір.

Ну якщо Іспанія за 2 місяці почне пускати туристів на територію, з мене хороший "могорич" на ваш вибір.



Под "решением", я имел ввиду, что по моему мнению скорее всего уже к лету будет пройден пик (в Китае он был пройден через 2 месяца от начала эпидемии) и созданы вакцины (уже в США и Китае начали тесты на добровольцах минимум 8 разных их вариантов).

Не думаю, что это лето будет туристическое.



Пока вижу только один вариант на ближайшую перспективу - это требование для всех туристов обязательной сдачи теста и вакцинацию(когда будет вакцина). Ну, или если уже переболел и получил природный иммунитет то просто тест.



Мы теперь уже живем в совсем другом мире. Под "решением", я имел ввиду, что по моему мнению скорее всего уже к лету будет пройден пик (в Китае он был пройден через 2 месяца от начала эпидемии) и созданы вакцины (в США и Китае начали тесты на добровольцах минимум 8 разных их вариантов).Не думаю, что это лето будет туристическое.Пока вижу только один вариант на ближайшую перспективу - это требование для всех туристов обязательной сдачи теста и вакцинацию(когда будет вакцина). Ну, или если уже переболел и получил природный иммунитет то просто тест.Мы теперь уже живем в совсем другом мире.

Згідний! Ален навіть якщо можна буде здати тест і в'їхати через 2 місяці, я готовий виконати (якщо тільки з Украіни взагалі будуть випускати і не забуду) обіцянку по могоричу.

насправді більш менш молодим немає дуже чого боятися і вони поідуть...Якщо будуть гроші.

От з останнім - питання може бути Згідний! Ален навіть якщо можна буде здати тест і в'їхати через 2 місяці, я готовий виконати (якщо тільки з Украіни взагалі будуть випускати і не забуду) обіцянку по могоричу.насправді більш менш молодим немає дуже чого боятися і вони поідуть...Якщо будуть гроші.От з останнім - питання може бути athena1 Повідомлень: 2096 З нами з: 18.12.08 Подякував: 64 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 12:31



Некоторые банки начали закрывать отделения ещё до "короны" - индустриал (в киеве), РВС (по Украине), и другие (приват, ощад, укрсиб, и т.д.)



Скорее всего и проблемы с валютой начались бы так или иначе, т.к. долги стране отдавать надо, а перекредитовать - желающих нет.



Вот и решили все проблемы одним махом - закрыли "лишнее", перекрыли "утечку" валюты, и посадили всех под "домашний арест"



"Самолёты с наличными" наверняка летают. Но не в Украину, и не для украинцев.



И тут представился замечательный шанс сбросить "баласт". А "илита" сможет спокойно жить на "накопленное". Им даже легче станет, если уменьшится количество "лишних ртов"



И украинская "илита" удачно подстроилась под мировой "тренд", или "флешмоб". Конечно не она это придумала, но быстро "смекнула что к чему" Похоже, что "корона" - это только повод "всё списать".Некоторые банки начали закрывать отделения ещё до "короны" - индустриал (в киеве), РВС (по Украине), и другие (приват, ощад, укрсиб, и т.д.)Скорее всего и проблемы с валютой начались бы так или иначе, т.к. долги стране отдавать надо, а перекредитовать - желающих нет.Вот и решили все проблемы одним махом - закрыли "лишнее", перекрыли "утечку" валюты, и посадили всех под "домашний арест""Самолёты с наличными" наверняка летают. Но не в Украину, и не для украинцев.И тут представился замечательный шанс сбросить "баласт". А "илита" сможет спокойно жить на "накопленное". Им даже легче станет, если уменьшится количество "лишних ртов"И украинская "илита" удачно подстроилась под мировой "тренд", или "флешмоб". Конечно не она это придумала, но быстро "смекнула что к чему" Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10828 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6620 раз. Подякували: 2923 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 17:44 Re: КРИЗИС 2020 Вкладчик1234 написав: А "илита" сможет спокойно жить на "накопленное" А "илита" сможет спокойно жить на "накопленное"



Бачили очі, що ̶к̶у̶п̶у̶в̶а̶л̶и̶ обирали, тепер повилазьте!



Зеліта вгробила економіку ще до корони, а тепер своїм карантином просто вбиває дрібний та середній бізнес. Кому вигідно - не важко здогадатись.

Не просто ж так відбуваються вечірні зустрічі з олігархами.

А ініціатором зустрічі виступає той, хто лохотрату обіцяв боротися саме з ними.



Сподобалась фраза:

"Рік тому мало хто уявляв закінчення епохи бідності, йдучи пішли до Києва із Вишневого у дефіцитній медичній масці і зі страхом, а який же буде курс долара за місяць". Бачили очі, що ̶к̶у̶п̶у̶в̶а̶л̶и̶ обирали, тепер повилазьте!Зеліта вгробила економіку ще до корони, а тепер своїм карантином просто вбиває дрібний та середній бізнес. Кому вигідно - не важко здогадатись.Не просто ж так відбуваються вечірні зустрічі з олігархами.А ініціатором зустрічі виступає той, хто лохотрату обіцяв боротися саме з ними.Сподобалась фраза:"Рік тому мало хто уявляв закінчення епохи бідності, йдучи пішли до Києва із Вишневого у дефіцитній медичній масці і зі страхом, а який же буде курс долара за місяць". V2 4 Повідомлень: 6535 З нами з: 03.07.09 Подякував: 243 раз. Подякували: 1065 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<12345 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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