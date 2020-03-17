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КРИЗИС 2020
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Розділ для авторських текстів еспертів різних галузей економіки, фінансів, нерухомості та інше
Додано: Вів 17 бер, 2020 22:52
athena1 написав: EKO написав:
месяц-два и решение с вирусом конечно будет... но, для некоторых отраслей, жизнь уже "играет" красками, особенно для тур.компаний и авиакомпаний, которые к тому времени могут начать массово банкротится
Так что, лето будет еще то
Ну якщо Іспанія за 2 місяці почне пускати туристів на територію, з мене хороший "могорич" на ваш вибір.
Под "решением", я имел ввиду, что по моему мнению скорее всего уже к лету будет пройден пик (в Китае он был пройден через 2 месяца от начала эпидемии) и созданы вакцины (уже
в США и Китае начали тесты на добровольцах минимум 8 разных их вариантов).
Не думаю, что это лето будет туристическое.
Пока вижу только один вариант на ближайшую перспективу - это требование для всех туристов обязательной сдачи теста и вакцинацию(когда будет вакцина). Ну, или если уже переболел и получил природный иммунитет то просто тест.
Мы теперь уже живем в совсем другом мире.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
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Додано: Вів 17 бер, 2020 23:13
EKO написав: EKO написав: Долярчик написав:
А що вже настала криза, що так гілку назвали?
Епідемія пройде і життя знову заграє яскравими барвами!!!
месяц-два и решение с вирусом конечно будет... но, для некоторых отраслей, жизнь уже "играет" красками, особенно для тур.компаний и авиакомпаний, которые к тому времени могут начать массово банкротится
Так что, лето будет еще то
Ну якщо Іспанія за 2 місяці почне пускати туристів на територію, з мене хороший "могорич" на ваш вибір.
Под "решением", я имел ввиду, что по моему мнению скорее всего уже к лету будет пройден пик (в Китае он был пройден через 2 месяца от начала эпидемии) и созданы вакцины (уже
в США и Китае начали тесты на добровольцах минимум 8 разных их вариантов).
Не думаю, что это лето будет туристическое.
Пока вижу только один вариант на ближайшую перспективу - это требование для всех туристов обязательной сдачи теста и вакцинацию(когда будет вакцина). Ну, или если уже переболел и получил природный иммунитет то просто тест.
Мы теперь уже живем в совсем другом мире.
Згідний! Ален навіть якщо можна буде здати тест і в'їхати через 2 місяці, я готовий виконати (якщо тільки з Украіни взагалі будуть випускати і не забуду) обіцянку по могоричу.
насправді більш менш молодим немає дуже чого боятися і вони поідуть...Якщо будуть гроші.
От з останнім - питання може бути
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Додано: Сер 18 бер, 2020 12:31
Похоже, что "корона" - это только повод "всё списать".
Некоторые банки начали закрывать отделения ещё до "короны" - индустриал (в киеве), РВС (по Украине), и другие (приват, ощад, укрсиб, и т.д.)
Скорее всего и проблемы с валютой начались бы так или иначе, т.к. долги стране отдавать надо, а перекредитовать - желающих нет.
Вот и решили все проблемы одним махом - закрыли "лишнее", перекрыли "утечку" валюты, и посадили всех под "домашний арест"
"Самолёты с наличными" наверняка летают. Но не в Украину, и не для украинцев.
И тут представился замечательный шанс сбросить "баласт". А "илита" сможет спокойно жить на "накопленное". Им даже легче станет, если уменьшится количество "лишних ртов"
И украинская "илита" удачно подстроилась под мировой "тренд", или "флешмоб". Конечно не она это придумала, но быстро "смекнула что к чему"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 18 бер, 2020 17:44
Вкладчик1234 написав:
А "илита" сможет спокойно жить на "накопленное"
Бачили очі, що ̶к̶у̶п̶у̶в̶а̶л̶и̶ обирали, тепер повилазьте!
Зеліта вгробила економіку ще до корони, а тепер своїм карантином просто вбиває дрібний та середній бізнес. Кому вигідно - не важко здогадатись.
Не просто ж так відбуваються вечірні зустрічі з олігархами.
А ініціатором зустрічі виступає той, хто лохотрату обіцяв боротися саме з ними.
Сподобалась фраза:
"Рік тому мало хто уявляв закінчення епохи бідності, йдучи пішли до Києва із Вишневого у дефіцитній медичній масці і зі страхом, а який же буде курс долара за місяць".
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