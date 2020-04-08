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КРИЗИС 2020

КРИЗИС 2020
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Розділ для авторських текстів еспертів різних галузей економіки, фінансів, нерухомості та інше
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 09:43

Адам Смит

Я прочитал Ваши мысли по поводу нынешней ситуации.

правильно ли я что бакс и золото для вложения?

Почему не евро?

Бакс - не будет ли кидка от Трампа типа с введением новой валюты?

Спасибо.
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