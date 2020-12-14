RSS
Нед 30 лис, 2025 17:26

  Бетон написав:дороги и мосты идут по бюджетным программам, которые нельзя отменить;

на оборону город тратить не может по закону;

мэрия помогает армии только тем, что разрешено: укрытия, генераторы, беспилотные центры как гражданская инфраструктура, связь, техника для коммунальных задач


ох и гениально
4 год войны, а деньги прям вот ну нельзя на оборону потратить, только на дороги или стадионы.
на стадионы можно, а на оборону — нельзя и все. Гривны не такие, наверное :mrgreen:
на каждой написано «действительна только при оплате за стадион»

надо было сделать лайфхак и назвать образцы вооружения, например дроны, названиями вроде «развязка-1» или «тысяча зеленского» — тогда бы точно можно было на них потратить собранные налоги :mrgreen:
Нед 30 лис, 2025 17:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

мда, клініка
Нед 30 лис, 2025 20:45

  smdtranz написав:
  Бетон написав:дороги и мосты идут по бюджетным программам, которые нельзя отменить;

на оборону город тратить не может по закону;

мэрия помогает армии только тем, что разрешено: укрытия, генераторы, беспилотные центры как гражданская инфраструктура, связь, техника для коммунальных задач


ох и гениально
4 год войны, а деньги прям вот ну нельзя на оборону потратить, только на дороги или стадионы.
на стадионы можно, а на оборону — нельзя и все. Гривны не такие, наверное :mrgreen:
на каждой написано «действительна только при оплате за стадион»

надо было сделать лайфхак и назвать образцы вооружения, например дроны, названиями вроде «развязка-1» или «тысяча зеленского» — тогда бы точно можно было на них потратить собранные налоги :mrgreen:

Это вы президенту и раде жалуйтесь.

Что НЕЛЬЗЯ финансировать даже при военной администрации

❌ вооружение
❌ БПЛА, удары, разведкомплексы (боевого применения)
❌ автомобили для боевых частей
❌ любые прямые нужды ВСУ, Нацгвардии, ГУР, ССО и т.д.
❌ дроны с военной спецификой
❌ боеприпасы, средства поражения
❌ оптика, РЕБ, прицелы, каски, бронежилеты
(если это не коммунальная инфраструктура)


Почему так

Потому что:

бюджет государства = армия;

бюджет общины = обслуживание населения.


Если разрешить местным бюджетам вооружать армии, будет хаос:

неравномерность финансирования,

коррупция,

разные стандарты вооружения,

нарушение централизованного командования.


Поэтому закон жёстко разделил финансовые полномочия.
Нед 30 лис, 2025 22:22

  Бетон написав:Ладно, давай я в качестве гуманитарной помощи.

1) Кто утверждает бюджет Киева

Бюджет Киева утверждает Киевский городской совет (Київська міська рада).
Основа — Бюджетний кодекс України (БКУ), статьи 75–77.

1. Проект бюджета готовит КМДА (госадминистрация).


2. Передает в Киевсовет.


3. Киевсовет голосует — утверждает.


4. После утверждения отвечает за исполнение КМДА.



2) Как распределяется бюджет

По Бюджетному кодексу, все расходы делятся на:

защищённые статьи (зарплаты, коммуналка учреждений, медицина, образование, соцвыплаты) — ст. 55 БКУ;

капитальные расходы (строительство дорог, мостов, садиков, школ);

другие местные программы.


Распределение идёт через програмно-цільовий метод — каждая гривна привязана к конкретной программе (дороги, транспорт, благоустройство, ЖКХ и т.д.).

Главное:
Город НЕ может просто взять деньги с дорог и перекинуть на «что захотел мэр».
Эти деньги привязаны к конкретным бюджетным программам по закону.


3) Почему Киев строит мосты и дороги даже во время войны

Потому что:

А) Деньги на дороги — это ДРУГОЙ карман бюджета

Бюджет — не одна куча денег. Есть:

общий фонд — зарплаты, коммуналка, соцзащита;

специальный фонд — капстроительство, дороги, инфраструктура.


Деньги из спецфонда нельзя просто взять и отдать армии.
Это прямое нарушение Бюджетного кодекса: ст. 13 — целевое использование средств.

Б) Часть денег — это ЦЕЛЕВЫЕ средства

Например:

государственные субвенции на дороги,

кредиты под инфраструктурные проекты,

международные деньги (EBRD, EIB) — только на конкретный объект.


Ты не можешь взять кредит ЕИБ на мост, а потом купить на него дроны.
Это уголовка.

В) Город должен функционировать

Правительство прямо указало: громады обязаны продолжать обеспечивать жизнедеятельность.
Это:

транспортные развязки,

аварийная инфраструктура,

мосты (особенно после разрушений),

водоснабжение, теплосети, укрытия.


Если город тупо всё заморозит — он развалится.


4) Почему местная власть НЕ может тратить бюджет напрямую на оборону

Это регулируют:

Бюджетний кодекс України

Ст. 89: полномочия местных бюджетов — нет права финансировать ВСУ.

Ст. 91: перечень расходов местных бюджетов, которые МОГУТ финансироваться — оборона отсутствует.

Ст. 23: запрещено менять целевое назначение бюджетных средств.


Закон «Про місцеве самоврядування»

Ст. 30–31: полномочия городов — коммунальное хозяйство, дороги, благоустройство, транспорт, соцуслуги.
Нет полномочий по военной обороне страны.


Логика закона

ВСУ финансируются из:

Державного бюджету (Министерство обороны),
а не из местных.


Чтобы город мог тратить на оборону, нужно изменить закон. Пока такого изменения нет.


5) Что город МОЖЕТ финансировать для обороны

Только то, что прямо НЕ является военными расходами:

оборудование укрытий;

ремонт критической инфраструктуры;

охрану объектов;

территориальную оборону в части материально-технического обеспечения коммунальных задач (ст. 91 БКУ позволяет).


Но: Покупать оружие, технику, БПЛА, аммуницию — город НЕ имеет права.

Поэтому:

дороги и мосты идут по бюджетным программам, которые нельзя отменить;

на оборону город тратить не может по закону;

мэрия помогает армии только тем, что разрешено: укрытия, генераторы, беспилотные центры как гражданская инфраструктура, связь, техника для коммунальных задач

Это все понятно. Вроде как все по закону. Как-будто все збс и война в какой-то другой стране идет.
Нед 30 лис, 2025 23:08

міст метро

Пон 01 гру, 2025 01:09

  airmax78 написав:
  Бетон написав:Ладно, давай я в качестве гуманитарной помощи.

1) Кто утверждает бюджет Киева

Бюджет Киева утверждает Киевский городской совет (Київська міська рада).
Основа — Бюджетний кодекс України (БКУ), статьи 75–77.

1. Проект бюджета готовит КМДА (госадминистрация).


2. Передает в Киевсовет.


3. Киевсовет голосует — утверждает.


4. После утверждения отвечает за исполнение КМДА.



2) Как распределяется бюджет

По Бюджетному кодексу, все расходы делятся на:

защищённые статьи (зарплаты, коммуналка учреждений, медицина, образование, соцвыплаты) — ст. 55 БКУ;

капитальные расходы (строительство дорог, мостов, садиков, школ);

другие местные программы.


Распределение идёт через програмно-цільовий метод — каждая гривна привязана к конкретной программе (дороги, транспорт, благоустройство, ЖКХ и т.д.).

Главное:
Город НЕ может просто взять деньги с дорог и перекинуть на «что захотел мэр».
Эти деньги привязаны к конкретным бюджетным программам по закону.


3) Почему Киев строит мосты и дороги даже во время войны

Потому что:

А) Деньги на дороги — это ДРУГОЙ карман бюджета

Бюджет — не одна куча денег. Есть:

общий фонд — зарплаты, коммуналка, соцзащита;

специальный фонд — капстроительство, дороги, инфраструктура.


Деньги из спецфонда нельзя просто взять и отдать армии.
Это прямое нарушение Бюджетного кодекса: ст. 13 — целевое использование средств.

Б) Часть денег — это ЦЕЛЕВЫЕ средства

Например:

государственные субвенции на дороги,

кредиты под инфраструктурные проекты,

международные деньги (EBRD, EIB) — только на конкретный объект.


Ты не можешь взять кредит ЕИБ на мост, а потом купить на него дроны.
Это уголовка.

В) Город должен функционировать

Правительство прямо указало: громады обязаны продолжать обеспечивать жизнедеятельность.
Это:

транспортные развязки,

аварийная инфраструктура,

мосты (особенно после разрушений),

водоснабжение, теплосети, укрытия.


Если город тупо всё заморозит — он развалится.


4) Почему местная власть НЕ может тратить бюджет напрямую на оборону

Это регулируют:

Бюджетний кодекс України

Ст. 89: полномочия местных бюджетов — нет права финансировать ВСУ.

Ст. 91: перечень расходов местных бюджетов, которые МОГУТ финансироваться — оборона отсутствует.

Ст. 23: запрещено менять целевое назначение бюджетных средств.


Закон «Про місцеве самоврядування»

Ст. 30–31: полномочия городов — коммунальное хозяйство, дороги, благоустройство, транспорт, соцуслуги.
Нет полномочий по военной обороне страны.


Логика закона

ВСУ финансируются из:

Державного бюджету (Министерство обороны),
а не из местных.


Чтобы город мог тратить на оборону, нужно изменить закон. Пока такого изменения нет.


5) Что город МОЖЕТ финансировать для обороны

Только то, что прямо НЕ является военными расходами:

оборудование укрытий;

ремонт критической инфраструктуры;

охрану объектов;

территориальную оборону в части материально-технического обеспечения коммунальных задач (ст. 91 БКУ позволяет).


Но: Покупать оружие, технику, БПЛА, аммуницию — город НЕ имеет права.

Поэтому:

дороги и мосты идут по бюджетным программам, которые нельзя отменить;

на оборону город тратить не может по закону;

мэрия помогает армии только тем, что разрешено: укрытия, генераторы, беспилотные центры как гражданская инфраструктура, связь, техника для коммунальных задач

Это все понятно. Вроде как все по закону. Как-будто все збс и война в какой-то другой стране идет.

Отправить "двушечку на Москву" в обход закона -- можно, а на армию и оборону -- никак нельзя.
Перекладывать тротуарную плитку и бордюры, устраивать зарубежные покатушки -- тоже запросто, но системно взяться за проблему расселения переселенцев, которые от безысходности возвращаются на оккупированные территории, проходя унижения от оккупантов и подвергая себя риску -- это тоже "не по закону".
Нужно ли удивляться, что всё больше людей приходят к выводу, что им такой закон не нужен?
Пон 01 гру, 2025 01:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

И батькивщына такая тоже не нужна.
К сожалению.
И радости загаживающих Умань в конце каждого сентября.
