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не платить задолженность по
кредитным картам по закону

не платить задолженность по кредитным картам по закону
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:02

не платить задолженность по кредитным картам по закону

Уже утвердили Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19).

там пишут, что можно ПОКА НЕ ПЛАТИТЬ ПО КРЕДИТКАМ, в том числе, а также по по другим видам потребительского кредитования :shock:
7. У Законі України «Про споживче кредитування» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 1, ст.2):
1) Розділ IV «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим пунктом такого змісту:
«6. В разі прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань зі сплати платежів) споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення. В тому числі, але не виключно, споживач в разі допущення такого прострочення звільняється від обов’язків сплачувати кредитодавцю неустойку (штраф, пеню) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язання за таким договором. Забороняється збільшення процентів за користування кредитом з причин, інших ніж передбачені частиною четвертою статті 1056-1 Цивільного кодексу України у період з 01 березня 2020 року по 31 травня 2020 року зобов’язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 31 травня 2020 року виконання зобов’язань зі сплати платежів). Норми цього пункту поширюються у тому числі на кредити, визначені частиною другою статі 3 цього Закону».


Радует? :lol: :!:
VES
 
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