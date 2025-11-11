|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 10 лис, 2025 08:44
Додано: Пон 10 лис, 2025 10:48
Додано: Пон 10 лис, 2025 19:57
Додано: Вів 11 лис, 2025 07:42
Враховуючи, що цю гілку читають та реагують на найвищому рівні (наприклад, щодо нацкешбеку) , то я маю одну пропозицію.
Є людина, молода, розумна, амбітна. З військовою спеціальністю. Дуже потрібна ЗСУ. Іі треба мобілізувати. Імя клієнта - Hotab
