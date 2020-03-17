Британські супермаркети обмежують продаж товарів в одні руки
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И у нас уже ограничивают, например АТБ, если посмотреть на их сайте то можно увидеть банер о ограничении продажи товаров с 19 марта, в частности вода, пиво и напитки в пластиковых бутылках будут отпускаться не более 12 шт. в одни руки, все другие товары (за исключением овощей и фруктов) будут отпускаться не более 5 шт./кг. в одни руки.