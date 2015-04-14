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Кризис марта 2020 и возврат валютных депозитов
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: П'ят 20 бер, 2020 11:06
Всем привет! Только что мой банк, ТАСКОМБАНК, они себя везде именно касплоком пишут, отказал в выдаче валютного вклада. Озвученная причина, денег нет в кассе). Интересна ситуация по другим банкам. Как вам возвращают валютные депозиты?
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demyan_dnepr
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