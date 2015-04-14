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Кризис марта 2020 и
возврат валютных депозитов

Кризис марта 2020 и возврат валютных депозитов
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 12:06

Кризис марта 2020 и возврат валютных депозитов

Всем привет! Только что мой банк, ТАСКОМБАНК, они себя везде именно касплоком пишут, отказал в выдаче валютного вклада. Озвученная причина, денег нет в кассе). Интересна ситуация по другим банкам. Как вам возвращают валютные депозиты?
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Поки ніяк. Південний.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 23:14

Re: Кризис марта 2020 и возврат валютных депозитов

БИС тоже валюту не отдает...
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:14

В мене два валютних вклади в Ощадбанку, жоден із них не можу отримати. Говорять, операції по вкладах тимчасово не проводяться - чекайте. А якого біса чекайте, якщо мені гроші зараз потрібні?
Sotnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:35

Re: Кризис марта 2020 и возврат валютных депозитов

Приват теж не віддає.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:28

  Sotnik написав:В мене два валютних вклади в Ощадбанку, жоден із них не можу отримати. Говорять, операції по вкладах тимчасово не проводяться - чекайте. А якого біса чекайте, якщо мені гроші зараз потрібні?


Не видають депозити що закінчились, чи достроково розірвані?
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Нацбанк регистрирует жалобы, но говорит что ответит после карантина :)
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Приват - не выдает
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:32

Re: Кризис марта 2020 и возврат валютных депозитов

із понад 30 банків які є в моєму місті, в кінці баразня видавали лише в 2-х. На початку квітня почав видавати Абанк, а в кінці квітня навіть Ощад
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