|
|
|
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: П'ят 20 бер, 2020 12:06
Кризис марта 2020 и возврат валютных депозитов
Всем привет! Только что мой банк, ТАСКОМБАНК, они себя везде именно касплоком пишут, отказал в выдаче валютного вклада. Озвученная причина, денег нет в кассе). Интересна ситуация по другим банкам. Как вам возвращают валютные депозиты?
Додано: Пон 23 бер, 2020 23:14
Re: Кризис марта 2020 и возврат валютных депозитов
БИС тоже валюту не отдает...
Додано: Вів 24 бер, 2020 17:14
В мене два валютних вклади в Ощадбанку, жоден із них не можу отримати. Говорять, операції по вкладах тимчасово не проводяться - чекайте. А якого біса чекайте, якщо мені гроші зараз потрібні?
Додано: Вів 24 бер, 2020 20:35
Re: Кризис марта 2020 и возврат валютных депозитов
Приват теж не віддає.
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:28
Не видають депозити що закінчились, чи достроково розірвані?
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
Додано: Нед 31 тра, 2020 12:32
Re: Кризис марта 2020 и возврат валютных депозитов
із понад 30 банків які є в моєму місті, в кінці баразня видавали лише в 2-х. На початку квітня почав видавати Абанк, а в кінці квітня навіть Ощад
|