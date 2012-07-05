У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати...
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LutsMan написав:Вы так и не ответили на вопрос - "Каким образом пассажиры продолжали пополнять зеленые карты?" Законным, надеюсь ? В кассах метрополитена ? Тогда на каком основании теперь метрополитен отказывается выполнять взятые на себя обязательства ? Если форс-мажор, то см. мой ответ выше.
Законным, кассах метрополитена, зная что что от этого способа оплаты уходят
LutsMan написав:Можно пассажир будет сам решать что ему удобнее из законных и легальных методов оплаты, предлагаемых самим перевозчиком на момент покупки услуги?
Не должно быть удобно 1 конкретному пассажиру, должно быть удобно системе в целом
LutsMan написав:Проблемы метрополитена (монтаж/демонтах и т.д.) пусть волнуют метрополитен, а не пассажиров. Тем более, что считыватели стоят те же самые!
[/quote] Считыватели стоят не теже самые, это одна из причин почему пришлось изменить карты. Сейчас метрополитен может проводить монтаж/демонтах 24/7, при работе с пассажирами только с часу ночи до 5 утра. Сейчас на станциях только 2-3 турникета принимают синюю карточку. С учетом что все больше людей переходят на синюю карточку кому будет хуже от очередей на вход? Метро или пассажирам? Не вижу никаких сейчас: - написать заявление на возврат средства, указать банковские реквизиты - карточку и заявление отправить письмом в киевский метрополитен.
EasyPay - EasyTroubles EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
Diman написав:отвечу сколько стоит метрокарта? (5-7-12 грн) сколько стоит еквыток? (50 грн) можно ли вернуть стоимость метрокарты (и фиолетовой и зеленой)? (да в любой кассе) можно ли вернуть стоимость еквытка? (нет, ты его купил и он навечно твой) можно ли востановить поездки если карточка поламалась?(метрокарте можно и на фиолетовой и на зеленой), а вот насчет еквытка не известно. Про скорость работы уже писали - жетон мгновенно, метрокарта задержка есть минимальная, у еквытка надо ждать 1-2 секунды пока турникет тупит, очереди собираются.
1,2 - одноразовая инвестиция, добавляет удобства, окупается максимум на 2 неделю 3 - опция нужна только тем кто уезжает из киева на пмж 4 - нельзя, отказались от непопулярной услуги, в итоге снизили затраты на пассажира 5 - наоборот известно в отличии метрократы. еквиток без вопросов восстанавливается при потере или порче 6 - оценивайте все временные затраты: жетон: нужно снять наличные с банковской карты, постоять в очередь в кассу метрокарта: стоим в очередь в кассу, проводим оплату банковской картой евкыток: пополняем прямо с мобильного банковской картой по дороге в метро, не снижая ход
Метрокарту можно пополнить в онлайне? метрокартой можно заплатить в наземном транспорте? Можно физическую метрокарту привязать к телефону?
EasyPay - EasyTroubles EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
nik20100 написав:жетон: нужно снять наличные с банковской карты, постоять в очередь в кассу метрокарта: стоим в очередь в кассу, проводим оплату банковской картой евкыток: пополняем прямо с мобильного банковской картой по дороге в метро, не снижая ход
Вот тут не понял, зачем такой город городить через заднепроходное? ЗАЧЕМ: "снять наличные с банковской карты, постоять в очередь в кассу"? Ведь на турникете есть прямая оплата с карты. Ничего не мешает то же самое решение реализовать у кондуктора или водителя в салоне наземки.
А вот что предложили "умники" пассажиру БЕЗ смартфона, банковской карты и только с 8 гривнями наличными в кармане? Проезд зайцем?
nik20100 написав:Не вижу никаких сейчас: - написать заявление на возврат средства, указать банковские реквизиты - карточку и заявление отправить письмом в киевский метрополитен.
Есть действующее правило на момент покупки услуги (пополнения зеленой карты) - карта действует 6 мес с момента последнего пополнения. каждый пассажир покупая услугу соглашается с этим правилом. Итого - перестаем пополнять зеленые карты, через 6 месяцев абсолютно законно прекращаем оказывать купленные по ним услуги. Всё! Аналогично Вам - не вижу никаких проблем. Зачем огород городить, если "проблема" решается просто и законно ? Потому что привыкли: пассажир - это лох, всё схавает и ничего нам за это не будет. Потому директор МАУ и позволяет себе делать заявления типа "тем лохам, которые купили у нас билеты и не смогли полететь, потому что рейсы были отменены, мы деньги вернем... потом...в будущем...наверное." Вот именно такой подход меня бесит, а не надуманные технические проблемы метрополитена, там все гораздо проще нужно было сделать.
nik20100 написав:жетон: нужно снять наличные с банковской карты, постоять в очередь в кассу метрокарта: стоим в очередь в кассу, проводим оплату банковской картой евкыток: пополняем прямо с мобильного банковской картой по дороге в метро, не снижая ход
метрокарта - с улыбкой проходим мимо очереди в касу стоящих за жетонами, идем к автомату втыкаем карточку деньги и нажимаем две кнопки.
Метрокарту можно пополнить в онлайне? метрокартой можно заплатить в наземном транспорте? Можно физическую метрокарту привязать к телефону?
а зачем? правда с удовольствием платил бы метрокартой в ОТ.