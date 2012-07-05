У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати...

Додано: Нед 29 бер, 2020 20:07

nik20100 написав: Не вижу никаких сейчас:

- написать заявление на возврат средства, указать банковские реквизиты

- карточку и заявление отправить письмом в киевский метрополитен. Не вижу никаких сейчас:- написать заявление на возврат средства, указать банковские реквизиты- карточку и заявление отправить письмом в киевский метрополитен.

Есть действующее правило на момент покупки услуги (пополнения зеленой карты) - карта действует 6 мес с момента последнего пополнения. каждый пассажир покупая услугу соглашается с этим правилом. Итого - перестаем пополнять зеленые карты, через 6 месяцев абсолютно законно прекращаем оказывать купленные по ним услуги. Всё! Аналогично Вам - не вижу никаких проблем. Зачем огород городить, если "проблема"? Потому что привыкли: пассажир - это лох, всё схавает и ничего нам за это не будет. Потому директор МАУ и позволяет себе делать заявления типа "тем лохам, которые купили у нас билеты и не смогли полететь, потому что рейсы были отменены, мы деньги вернем... потом...в будущем...наверное." Вот именно такой подход меня бесит, а не надуманные технические проблемы метрополитена, там все гораздо проще нужно было сделать.