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Выплаты пособия по безработице
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:44

Выплаты пособия по безработице

Добрый день. Скажите, пожалуйста, если я уволился конце января, и все это время не работал официально, но в понедельник буду оформляться на биржу, мне за предыдущие два месяца реально получить выплаты. И по истечении какого срока после заключения договора с ЦЗ идет выплата?
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