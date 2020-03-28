RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні подорожчають
квартири: прогноз експерта

В Україні подорожчають квартири: прогноз експерта
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 14:34

Мда, придётся что-то на Крещатике брать, пока, по оценкам этага "спеца" цены не выросли )))
yalta1965
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 22.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:43

antikkristall глупость пишите вы особенно насчёт "Украины' где недвижимость теряет в цене каждый месяц,в частности касается Киева,где уже море долгостроев и более 50 ЖК в стадии заморозки. Поинтересуйтесь,предложения превышают спрос,кроме спроса на 1К и смарт в новых жилищных фондах!Строить стали меньше почему?
ollegos32
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 04.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:23

Редакция, вам не стыдно заказуху перепечатывать? Хотя с другой стороны, вопли "будеттолькодорожаев" - самый точный индикатор рынка. Чем их больше, тем глубже будет коррекция. Так что пусть остается :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5297
З нами з: 02.05.18
Подякував: 966 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:32

Ага )))) дорожать )))) уже эта гармошка утихает, дорожать не будет, цена всегда идет по параболе, бесконечного роста не бывает, в нас пик цен был до кризиса 2008 тогда за любой сральник космос платили, и с тех времен ценник в у. е только вниз. Не ведитесь на подобные статьи.
bazaroof
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 14.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:39

на этой неделе уже 3-я статья на этом сайте о том, что квартиры будут дорожать )))
maksymzp88
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 21.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:44

  ollegos32 написав:antikkristall глупость пишите вы особенно насчёт "Украины' где недвижимость теряет в цене каждый месяц,в частности касается Киева,где уже море долгостроев и более 50 ЖК в стадии заморозки. Поинтересуйтесь,предложения превышают спрос,кроме спроса на 1К и смарт в новых жилищных фондах!Строить стали меньше почему?


"...в огороде бузина, а в Киеве дядько", сначала внимательно прочитайте текст, а потом на него отвечайте, в своем посте я вообще не обсуждал состояние РН и его переспективы...для бестолковых повторяю: во-первых в Украине большинство жителей имеют собственное жилье,пусть некомфортное и небольшое, но оно у них есть,во-вторых наличие собственного жилья никогда не является якорем, даже здесь люди могут имея свое жилье в одном городе, работать в другом или вообще за пределами страны. Пример из жизни, приятель получил контракт и поехал работать в Германию, и уже второй год там , а свою квартиру в Харькове успешно сдает в рент, а вы пишите глупости, что собственная недвижимость делает человека меенее мобильным :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1590
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: hno3, MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні подорожчали продукти харчування: які і на скільки
R2 » Нед 29 бер, 2020 11:43
2 122
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 бер, 2020 12:53
himikjus
Україні необхідно ухвалити "антиколомойський" закон і...
R2 » П'ят 27 бер, 2020 15:39
3 241
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 бер, 2020 13:48
Diman
Кількість безробітних в Україні в період карантину...
R2 » П'ят 27 бер, 2020 21:48
4 299
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 бер, 2020 10:42
PasserBy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24842)
29.03.2020 20:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.