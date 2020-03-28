В Україні подорожчають квартири: прогноз експерта

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 бер, 2020 14:34
Мда, придётся что-то на Крещатике брать, пока, по оценкам этага "спеца" цены не выросли )))
Додано: Нед 29 бер, 2020 15:43
antikkristall глупость пишите вы особенно насчёт "Украины' где недвижимость теряет в цене каждый месяц,в частности касается Киева,где уже море долгостроев и более 50 ЖК в стадии заморозки. Поинтересуйтесь,предложения превышают спрос,кроме спроса на 1К и смарт в новых жилищных фондах!Строить стали меньше почему?
Додано: Нед 29 бер, 2020 16:23
Редакция, вам не стыдно заказуху перепечатывать? Хотя с другой стороны, вопли "будеттолькодорожаев" - самый точный индикатор рынка. Чем их больше, тем глубже будет коррекция. Так что пусть остается :mrgreen:
Додано: Нед 29 бер, 2020 16:32
Ага )))) дорожать )))) уже эта гармошка утихает, дорожать не будет, цена всегда идет по параболе, бесконечного роста не бывает, в нас пик цен был до кризиса 2008 тогда за любой сральник космос платили, и с тех времен ценник в у. е только вниз. Не ведитесь на подобные статьи.
Додано: Нед 29 бер, 2020 19:39
на этой неделе уже 3-я статья на этом сайте о том, что квартиры будут дорожать )))
Додано: Нед 29 бер, 2020 19:44
"...в огороде бузина, а в Киеве дядько", сначала внимательно прочитайте текст, а потом на него отвечайте, в своем посте я вообще не обсуждал состояние РН и его переспективы...для бестолковых повторяю: во-первых в Украине большинство жителей имеют собственное жилье,пусть некомфортное и небольшое, но оно у них есть,во-вторых наличие собственного жилья никогда не является якорем, даже здесь люди могут имея свое жилье в одном городе, работать в другом или вообще за пределами страны. Пример из жизни, приятель получил контракт и поехал работать в Германию, и уже второй год там , а свою квартиру в Харькове успешно сдает в рент, а вы пишите глупости, что собственная недвижимость делает человека меенее мобильным
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
|