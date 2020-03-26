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У Києві працює центр для
контролю за дотриманням...

У Києві працює центр для контролю за дотриманням...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 16:16

У Києві працює центр для контролю за дотриманням...

Пропонуємо до обговорення:
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

Дивися повний текст У Києві працює центр для контролю за дотриманням самоізоляції (відео).
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