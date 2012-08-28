Какие лазейки и подводные камни есть в законе про землю
Суть "антиколомойского" закона. Что значит для ПриватБанка и бюджета Украины принятие этого закона
А также прогноз курса валют и факторы, которые на него действуют
Более детально:
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 01 кві, 2020 12:11
Закон о рынке земли
Закон о рынке земли - это все таки больше "зрада" чи "перемога". Какой в среднем будет цена за гектар земли?
Какие лазейки и подводные камни есть в законе про землю
Суть "антиколомойского" закона. Что значит для ПриватБанка и бюджета Украины принятие этого закона
А также прогноз курса валют и факторы, которые на него действуют
Более детально:
Додано: Суб 04 кві, 2020 12:52
в разделе про валютный курс тема земли всплывает регулярно - а здесь тишина)))
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