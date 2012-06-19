RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Закон о рынке земли

Закон о рынке земли
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 10:25

  freeze написав:Но цель, чтобы все удили красную рыбу вряд ли стоит.

Согласен, что не каждый умеет "ловить рыбу", но имея "удочку", он её продаст и поедет дальше обслуживать бюргера.
alexop
Аватар користувача
 
Повідомлень: 118
З нами з: 22.05.15
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 10:29

  Rainbow написав:Ринок землі потрібен.
А якщо ще кожній людині роздадуть як воно має бути по закону їх маленькі паї, то взагалі питань ні у кого не буде.


Так-то воно так, але роздавати вже давно нема чого...
"Все уже украдено до нас!" :D
Anadonta
 
Повідомлень: 1069
З нами з: 25.11.12
Подякував: 206 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 11:02

  Puente написав:А зараз земля у кого ? Чомусь всі противники ринку землі - про цифри нічого не говорять .


и сейчас, но сейчас на птичьих правах. А хотят узаконить, чтобы навсегда и железно :wink: Никто-ж продавать не будет, всё уже распродано. Хотят узаконить то что уже есть.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 23 кві, 2020 11:04, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3752
З нами з: 26.02.09
Подякував: 524 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 11:03

  Rainbow написав:Ринок землі потрібен.
А якщо ще кожній людині роздадуть як воно має бути по закону їх маленькі паї, то взагалі питань ні у кого не буде.
Землею мають володіти ефективні власники, а не люди які її в очі не бачили і не знають як її обробляти! Людина яка просто здає землю в оренду це абсолютно неефективний власник
asti
 
Повідомлень: 2417
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 11:18

  asti написав:
  Rainbow написав:Ринок землі потрібен.
А якщо ще кожній людині роздадуть як воно має бути по закону їх маленькі паї, то взагалі питань ні у кого не буде.
Землею мають володіти ефективні власники, а не люди які її в очі не бачили і не знають як її обробляти! Людина яка просто здає землю в оренду це абсолютно неефективний власник
Як на мене-Ви не праві
Якщо людина здала пай в оренду - то вона ефективний власник ,але при цьому той кому вона передала може бути ефективним або не ефективним користувачем
Не ефективний власник - коли там просто бурян росте...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24570
З нами з: 15.01.09
Подякував: 211 раз.
Подякували: 2631 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:01

Для всіх тем щодо ринку землі, продажу, оренди, цін на землю варто створити окремий розділ на форумі як по валюті, нерухомості.
Наша українська земля на це заслуговує! :mrgreen:
tobias
 
Повідомлень: 5109
З нами з: 21.01.08
Подякував: 395 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:11

  budivelnik написав:Не ефективний власник - коли там просто бурян росте...

Це особиста справа власника що вирощувати. Хоч бур'ян, хоч ліс з кущами.
tobias
 
Повідомлень: 5109
З нами з: 21.01.08
Подякував: 395 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 17:15

  tobias написав:
  budivelnik написав:Як на мене-Ви не праві
Якщо людина здала пай в оренду - то вона ефективний власник ,але при цьому той кому вона передала може бути ефективним або не ефективним користувачем
Не ефективний власник - коли там просто бурян росте...
Це особиста справа власника що вирощувати. Хоч бур'ян, хоч ліс з кущами.
Ви або не зрозуміли ,або не дочитали
В мене
Якщо власник здав в оренду... значить він ефективни,бо він кошти отримав
А от якщо той кому здали дуркує - то це не проблема власника...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24570
З нами з: 15.01.09
Подякував: 211 раз.
Подякували: 2631 раз.
 
Профіль
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
7 схем «развода» клиента на украинском рынке интернет-маркет
ТупУм » Вів 19 чер, 2012 09:39
1 4093
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2012 18:05
datum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.