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Закон о рынке земли
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 23 кві, 2020 10:25
freeze написав:
Но цель, чтобы все удили красную рыбу вряд ли стоит.
Согласен, что не каждый умеет "ловить рыбу", но имея "удочку", он её продаст и поедет дальше обслуживать бюргера.
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Додано: Чет 23 кві, 2020 10:29
Rainbow написав:
Ринок землі потрібен.
А якщо ще кожній людині роздадуть як воно має бути по закону їх маленькі паї, то взагалі питань ні у кого не буде.
Так-то воно так, але роздавати вже давно нема чого...
"Все уже украдено до нас!"
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Додано: Чет 23 кві, 2020 11:02
Puente написав:
А зараз земля у кого ? Чомусь всі противники ринку землі - про цифри нічого не говорять .
и сейчас, но сейчас на птичьих правах. А хотят узаконить, чтобы навсегда и железно
Никто-ж продавать не будет, всё уже распродано. Хотят узаконить то что уже есть.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Чет 23 кві, 2020 11:04, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 23 кві, 2020 11:03
Rainbow написав:
Ринок землі потрібен.
А якщо ще кожній людині роздадуть як воно має бути по закону їх маленькі паї, то взагалі питань ні у кого не буде.
Землею мають володіти ефективні власники, а не люди які її в очі не бачили і не знають як її обробляти! Людина яка просто здає землю в оренду це абсолютно неефективний власник
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asti
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Додано: Чет 23 кві, 2020 11:18
asti написав: Rainbow написав:
Ринок землі потрібен.
А якщо ще кожній людині роздадуть як воно має бути по закону їх маленькі паї, то взагалі питань ні у кого не буде.
Землею мають володіти ефективні власники, а не люди які її в очі не бачили і не знають як її обробляти! Людина яка просто здає землю в оренду це абсолютно неефективний власник
Як на мене-Ви не праві
Якщо людина здала пай в оренду - то вона ефективний власник ,але при цьому той кому вона передала може бути ефективним або не ефективним користувачем
Не ефективний власник - коли там просто бурян росте...
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budivelnik
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Додано: Сер 23 чер, 2021 12:01
Для всіх тем щодо ринку землі, продажу, оренди, цін на землю варто створити окремий розділ на форумі як по валюті, нерухомості.
Наша українська земля на це заслуговує!
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tobias
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Додано: Сер 23 чер, 2021 12:11
budivelnik написав:
Не ефективний власник - коли там просто бурян росте...
Це особиста справа власника що вирощувати. Хоч бур'ян, хоч ліс з кущами.
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tobias
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Додано: Сер 23 чер, 2021 17:15
tobias написав: budivelnik написав:
Як на мене-Ви не праві
Якщо людина здала пай в оренду - то вона ефективний власник ,але при цьому той кому вона передала може бути ефективним або не ефективним користувачем
Не ефективний власник - коли там просто бурян росте...
Це особиста справа власника що вирощувати. Хоч бур'ян, хоч ліс з кущами.
Ви або не зрозуміли ,або не дочитали
В мене
Якщо власник здав в оренду... значить він ефективни,бо він кошти отримав
А от якщо той кому здали дуркує - то це не проблема власника...
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budivelnik
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