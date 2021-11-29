Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Суб 03 чер, 2023 18:58

ЛАД написав: mephala написав: ЛАД написав: Из 6 грн 1 грн - НДС. Остаётся 5 грн. При оптовой 3. Мне кажется, что 2 грн на распределение многовато.

Или я чего-то не понимаю? Из 6 грн 1 грн - НДС. Остаётся 5 грн. При оптовой 3. Мне кажется, что 2 грн на распределение многовато.Или я чего-то не понимаю?



ну плюс в этих 6 грн еще заложена прибыль оптовика. ну плюс в этих 6 грн еще заложена прибыль оптовика.

Это понятно.



https://index.minfin.com.ua/ua/tariff/electric/prom/



если посчитать стоимость распределения по класам то выходит от 367,37грн до 761,13грн за мвт для 1 класса и от 641,3 до 1991,48 для 2 класса. а так стоимость распределения я кидал уже. продублирую.если посчитать стоимость распределения по класам то выходит от 367,37грн до 761,13грн за мвт для 1 класса и от 641,3 до 1991,48 для 2 класса.

Спасибо за уточнение.

Не знаю, насколько эти цифры обоснованы.

И мне всё равно кажется, что 2 грн на распределение многовато. Даже с учётом прибыли. Это понятно.Спасибо за уточнение.Не знаю, насколько эти цифры обоснованы.И мне всё равно кажется, что 2 грн на распределение многовато. Даже с учётом прибыли.

для більшості споживачів цікавить 2 клас розподілу (по-простому) - від 44 коп до майже 1,5 грн (щось з цитуванням цифр у автора проблеми). найдешевші тарифи - Київ, Харків та Дніпро. Найбільші - біля Карпат й чомусь Луганська область. ці цифри обленерго якось підтверджують, наскільки вони реальні - скажемо, в умовах війни я думаю їх явно не вистачає.Укренерго бере за високовольтні лінії лише 35 коп за Квт*г, з них 17 коп - на компенсацію зеленої енергетики.а ось що називаю лівацькими ідеями - знову якийсь прибуток гуртовика. а багато гуртовиків беруть 1,5-2-2,5% - не дуже великі тарифи - ніяких суперприбутків. а от на чом насправді заробляють оптовики - питання знавцям, яких начебто дуже багато? відповідь дуже цікава, але треба знати нюанси ринку - про які у Вікі не пишутьпроблеми системи енергопостачання, а також можливість заробітку для деяких товаришів - це втрати в мережі. в Україні вони сягають 20% - це дуже багато. по Європі точно не скажу, але значно менше. ось з цим треба боротися. а міфічні заробітки на торгівлі за рахунок споживачів - вони міфічні. там є деякий схематоз, але він також базується на інших речах, для якого треба досконально знати, як працює ринок.