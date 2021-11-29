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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Нед 30 кві, 2023 09:21

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

Тарифи на електрику доведеться підвищити, - Міненерго
Заступник міністра також зазначив, що для вразливих категорій населення буде надаватися допомога, щоб вони могли сплачувати за електроенергію. Джерелами фінансування можуть бути надходження від експорту електроенергії та фінансова допомога партнерів, про що зараз ведуться перемовини.

а це вже перезріле питання - ціни потрібно було підвищувати ще до війни
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 01 тра, 2023 18:58

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

а оце наглядний приклад до чого призводить популізм з дешевими цінами

Як постачальники електроенергії населенню збільшили прибутки у більш ніж вдвічі і заробили 3,8 мільярда гривень
Тому Міненерго зобов'язало "Енергоатом" передавати додатковий обсяг електроенергії ПУПам для компенсації втрат від постачання е/е населенню, адже лише витрати на транспортування електроенергії до побутового споживача перевищують пільговий тариф.

Наприклад, найдешевший тариф на доставку електроенергії (тарифи "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію і тариф обленерго на розподіл) у Києві (тариф ДТЕК КЕМ) становить 1,2 грн/кВт-г без ПДВ. Найвищий - у Закарпаттяобленерго. Він становить 2,2 грн грн/кВт-г без ПДВ.

Це вартість лише доставки без затрат на покупку електроенергії і без ПДВ.

Тобто "Енергоатом" безкоштовно постачає частину своєї електроенергії ПУПам. Але при цьому "Енергоатом" за 2022 рік показав 3,3 млрд грн збитку, а ПУПи – 3,8 млрд грн прибутку.

Для прикладу, в березні 2023 "Енергоатом" передав ПУПам майже 2 млн МВт-г для населення і ще 0,67 млн МВт-г для компенсації різниці в ціні і вартості доставки.

Загалом цей обсяг становить більше половини місячного виробітку "Енергоатому".

Оскільки внутрішня статистика ПУП непублічна, то лише обмежене коло осіб насправді знає, скільки постачальник універсальних послуг поставив населенню у своєму регіоні, а скільки продав бізнесу.

Відповідно ПУП може завищувати обсяги споживання електроенергії населенням і отримувати більше безкоштовної електроенергії від "Енергоатому" для компенсації втрат, але перепродавати цю електроенергію бізнесу за ринковим тарифом.

економіку не надуриш - якщо щось продається дешевше, ніж собівартість - то значить є механізм компенсації різниці. й проконтролювати це набагато важче.

так й живемо
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 03 тра, 2023 21:03

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

ось ще приклад наслідків популізму, цього разу по газу

Як Нафтогаз "зафіксував" ціну на газ для населення на цілий рік
Варіант 1. Уряд продовжив ПСО на постачання газу населенню по 7,96 грн. Тоді це не рішення Нафтогазу, а рішення Уряду. І незрозуміло, чому тут піариться Нафтогаз, який в наступному році знову виставить рахунок уряду на 200 млрд грн.

А гроші з бюджету, це ж ті ж самі гроші населення, яке сплачує податки в бюджет.

Варіант 2. Нафтогаз зрозумів, що ціна 7,96 грн є достатньою для беззбиткової роботи і тому компанія має можливість продавати газ населенню по 7,96 грн.

Насправді Нафтогаз таки лукавить - Уряд продовжив ПСО, а компанія тут ні до чого. Більше того, Нафтогаз в наступному році знову виставить рахунок за ПСО Уряду на сотні мільярдів гривен. Це буде знову суттєвий тягар для бюджету. Чорна діра.

я теж мав надію на варіант 2 , але...
200 ярдів грн - це здається половина бюджету ПФ. але проконтролювати, куди Нафтогаз подіне ці гроші - це вже складніше

зато хоч якийсь цифри по споживанню газу
Падіння споживання газу в 2022 році - 31% (до 19,8 млрд м3), а споживання промисловості - на 46% (до 4,2 млрд м3).

якщо споживання газу впало до рівня 20 ярдів гм3 на рік, то теоретично ми можемо прожити без імпорту газу. погано, що основне зменшення споживання - промисловість. населення та ТЕЦ через дешеву ціну не переймаються.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 08 тра, 2023 17:49

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

Європа сповільнила обсяг закупівель природного газу в очікуванні падіння цін, − Bloomberg
Європа сповільнила обсяг закупівель природного газу проти аналогічних періодів попередніх років попри нещодавнє падіння цін, роблячи ставку на подальше падіння.

Є очікування, що ціни можуть впасти до 10 євро за мегават-годину – це на понад 70% нижче за поточний рівень, але навіть у цьому разі низькі ціни не протримаються довго.

це десь на рівні 100 євро/т м3.

чекаємо з нетерпінням :D
але нашим потрібно закачувати газ за будь-якою ціною...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2023 12:31

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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 12:04

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

  maza5 написав:
  Shaman написав:український бізнес купує еенергію по 3 грн без ПДВ й без доставки.
де ще купують так дешево? порівняти зі своєю табличкою можеш? не забудь перевести в євро

А повна вартість 5.5-6 грн.(>15 центів.)Ціна в европі для промислових споживачів завжди була нижчою чим для побутових. Навіть в США для промисловості ее обходиться дешевше ніш в Україні)).
Але Европу будуть відключати від дешешої ее. В Німеччині закрили всі атомні станції. Франція теж має проблеми зі станціями..
У нас тут є спеціаліст по зеленому переходу та енергокризі.. Очевидно що ці процеси не спроста.
Бо в світі запасу нафти на 60 років, газу трохи більше на 50 років , урану на 100 років.
8 млдр. сьогоднішнього населення планети нічого не залишить для майбутнього покоління при такому споживанні ресурсів..Такого не повинно статися.

треба було відразу перейти на профільну гілку.

за флудом загубили основну думку

явно це не вказано, але хтось сказав, та й я так думаю, що в наведеній таблиці ціни також наведені без доставки (й можливо без ПДВ).

тому порівнювати треба з 3 грн/кВт*г, а не з 6 грн. 3 грн - це 0,075 євро. Франція вже 0,15 євро, а Німеччина й ЄС загалом - 0,25 євро. тобто в 2-3 рази дорожче - про що я й кажу.

Франція дешева бо атомка. а Німеччина така дорога, бо велика складова зеленої енергетика - наразі вона дійсно дорожча. плюс дорогий газ.

про США не скажу, але зараз там й газ дешевше в 3-4 рази, ніж в Європі.

а перехід на відновлювану енергетику дійсно обумовлений тим, що викопні копалині вичерпні. й розумні люди до цього готуються. а дурні гигикають та розповідають, що це невигідно. зараз невигідно, а черз ХХ років такі ж дурні будуть жалітися, а чому Захід так якісно живе, ще й з енергетикою, а тут хтось вимушений лучину палити та в дірку срати :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 13:59

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

ще раз
На текущий момент цена э/энергии для промышленных потребителей состоит из:
- цена покупки на рынках, в основном на РДН (ринок на добу наперед)
- транспортировка Укрэнерго (магистральная) – устанавливает НКРЭ
- Транспортировка облэнерго (для каждой области своя, бывает для 1 и 2 класса – они сильно отличаются) - устанавливает НКРЭ
- наценка поставщика – 1,5-2% от суммы или 5 коп за кВТ*ч – несущественно
Очень важно – ценообразование на РДН – это основной рынок. Э/энергия продается по часам – каждый час своя цена. Действует две цены – условно ночная (23-7) и дневная (8-23).

відповідно ціна еенергії на РДН - десь 3 грн. плюс доставка плюс ПДВ - ціна для споживача від 4,5 до 6 грн умовно за кВт*г - в першу чергу залежить від області.

чому важливо вказувати деталі - бо в наведеній таблиці по цінах еенергії в Європі - теж ціни з біржи, тобто без доставки. а реально споживач платить більше.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 18:58

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

  ЛАД написав:
  mephala написав:
  ЛАД написав:Из 6 грн 1 грн - НДС. Остаётся 5 грн. При оптовой 3. Мне кажется, что 2 грн на распределение многовато.
Или я чего-то не понимаю?


ну плюс в этих 6 грн еще заложена прибыль оптовика.

Это понятно.
а так стоимость распределения я кидал уже. продублирую.
https://index.minfin.com.ua/ua/tariff/electric/prom/

если посчитать стоимость распределения по класам то выходит от 367,37грн до 761,13грн за мвт для 1 класса и от 641,3 до 1991,48 для 2 класса.

Спасибо за уточнение.
Не знаю, насколько эти цифры обоснованы.
И мне всё равно кажется, что 2 грн на распределение многовато. Даже с учётом прибыли.

для більшості споживачів цікавить 2 клас розподілу (по-простому витрати обленерго) - від 44 коп до майже 1,5 грн (щось з цитуванням цифр у автора проблеми). найдешевші тарифи - Київ, Харків та Дніпро. Найбільші - біля Карпат й чомусь Луганська область. ці цифри обленерго якось підтверджують, наскільки вони реальні - скажемо, в умовах війни я думаю їх явно не вистачає.

Укренерго бере за високовольтні лінії лише 35 коп за Квт*г, з них 17 коп - на компенсацію зеленої енергетики.

а ось що називаю лівацькими ідеями - знову якийсь прибуток гуртовика. а багато гуртовиків беруть 1,5-2-2,5% - не дуже великі тарифи - ніяких суперприбутків. а от на чом насправді заробляють оптовики - питання знавцям, яких начебто дуже багато? відповідь дуже цікава, але треба знати нюанси ринку - про які у Вікі не пишуть :lol:

проблеми системи енергопостачання, а також можливість заробітку для деяких товаришів - це втрати в мережі. в Україні вони сягають 20% - це дуже багато. по Європі точно не скажу, але значно менше. ось з цим треба боротися. а міфічні заробітки на торгівлі за рахунок споживачів - вони міфічні. там є деякий схематоз, але він також базується на інших речах, для якого треба досконально знати, як працює ринок.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 19:18

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

  mephala написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:............
український бізнес купує еенергію по 3 грн без ПДВ й без доставки.
......

Так по 3 или по 6?


кстати если сравнивать одинаковое (если уж ввели в обсуждение 3 грн за квт) то вот есть статья (в самом начале) про европейские аналогичные цены

https://gmk.center/posts/ceny-na-elektroenergiju-v-stranah-evropy-znachitelno-upali-v-yanvare-2023-goda/

так знову - після всіх знижень в Європі 12-17 євроцентів - це в умовах профіциту.
а у нас в умовах дефіциту - 3,5 грн або 9 євроцентів. а в грудні в Європі - по 25 євроцентів.

так де ж ці європейські ціни в Україні? :shock:
Shaman
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