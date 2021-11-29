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Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 27 чер, 2023 13:53
greenozon написав:
Тарифи на електроенергію для бізнесу підвищили майже вдвічі
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ухвалила постанову, якою з 30 червня встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу.
вдвічі підняли прайскепи на РДН - наскільки реально подорожчає е/енергія подивимось. бо умовно кажучи РДН - лише половина складової повної вартості.
так що заголовок трохи хайповий
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