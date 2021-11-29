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Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Додано: Вів 09 січ, 2024 13:23
flyman написав: Примат написав:
і не забувайте, що тариф для населення, який зараз нижчий за рівень собівартості, компенсується за рахунок тарифу для юридичних споживачів. Юридичний споживач оплачує додатково за населення, тому пропорція співвідношення загального споживання населення та юридичних споживачів також впливає на зростання тарифу для юридичних споживачів.
собівартості чого?
ротерердам++, чи "зеленого" тарифа?
нижче навіть собівартості атомної еенергії...
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Shaman
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Додано: Сер 10 січ, 2024 22:37
Примат написав: flyman написав:
собівартості чого?
ротерердам++, чи "зеленого" тарифа?
(РДН,ВДР,РДД,БР)+передача+розподіл+постачання, всі ці складові мають свою собівартість.
Не може тариф для населення у розмірі 2.64 покривати ці складові, хтось має компенсувати на даний момент. Зараз, як писали вище, набивають боргів Енергоатому, далі ще комусь, але зрештою повернеться все до споживача, оскільки тільки він є джерелом фінансування виробництва, передачі, розподілу та постачання електроенергії.
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GALeon
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Додано: Сер 10 січ, 2024 22:38
Примат написав:Вартість електроенергії для промислових споживачів України може перестати зростати і навіть, в теорії, може знизитися, якщо вартість електроенергії, як товару, буде визначатися ринком, і діятимуть ринкові закони, де за більші обсяги ціна дешевша. Коли буде як у Європі, тариф для населення найдорожчий, тоді ціна для юридичних споживачів буде знижена. Але жодна влада в Україні на це не піде, бо популісти.
* виключно моя суб'єктивна думка, на істину не претендую
Вже з ринком газу проходили....
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GALeon
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Додано: Чет 11 січ, 2024 09:20
GALeon написав: Примат написав: flyman написав:
собівартості чого?
ротерердам++, чи "зеленого" тарифа?
(РДН,ВДР,РДД,БР)+передача+розподіл+постачання, всі ці складові мають свою собівартість.
Не може тариф для населення у розмірі 2.64 покривати ці складові, хтось має компенсувати на даний момент. Зараз, як писали вище, набивають боргів Енергоатому, далі ще комусь, але зрештою повернеться все до споживача, оскільки тільки він є джерелом фінансування виробництва, передачі, розподілу та постачання електроенергії.
https://umoloda.kyiv.ua/number/3858/159/175902/
статья подтвердила мои рассуждения
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Додано: Чет 11 січ, 2024 09:32
GALeon написав:
Примат написав:Вартість електроенергії для промислових споживачів України може перестати зростати і навіть, в теорії, може знизитися, якщо вартість електроенергії, як товару, буде визначатися ринком, і діятимуть ринкові закони, де за більші обсяги ціна дешевша. Коли буде як у Європі, тариф для населення найдорожчий, тоді ціна для юридичних споживачів буде знижена. Але жодна влада в Україні на це не піде, бо популісти.
* виключно моя суб'єктивна думка, на істину не претендую
Вже з ринком газу проходили....
Мне кажется, что тут настолько всё просто и понятно, что даже обсуждать нечего. Идет подмена проблемы, а именно, низкий уровень дохода у населения, которое живет за чертой бедности, и этот уровень дохода не может оплачивать такую услугу - электроэнергия в доме. Точно также как не может купить себе еще много чего из товаров и услуг, так как эти товары и услуги используют, в основном, импортные комплектующие или комплектующие из импортного сырья или станок импортный, который все это производит, или вообще просто импортный товар целиком.
Но нам страшно признаться в этом, так как это позор. Поэтому придумываем очередные сказки про всё украли и т.п.
А нужно честно признаться, что мы нищая страна в Европе, что выход только один - искать источник финансирования разницы в тарифе между фактической стоимость и фактической способностью оплачивать населением электроэнергию. Это в краткосрочной перспективе, если мы не хотим, чтобы отрасль энергетики накрылась медным тазом, так как на автомобиле можно ездить без плановых ТО на СТО, но долго ли.
Поэтому, необходимо:
- искать источники финансирования (компенсации) экономично необоснованно низкого тарифа для населения;
- проводить реформы в стране, которые поднимут уровень дохода населения.
Всё просто и прозрачно.
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