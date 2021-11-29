Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Нед 02 чер, 2024 06:54

budivelnik

Поскольку у кума моей жены есть типа консорциума с другими участниками и ~~~87-88 СэС на базе хатынок в три оконца(но не менее 30м.кв. по закону) в нашем регионе(и слава Аллаhy не в Запорожской области и не рядом с бывшей Каховкой) то внесу коррективы:

1)0.02га сразу минимум умножайте на три

2) в идеале панели надо делать с механизмом слежения за источником света и изменяемой по вертикали плоскостью панелей(снег просто струшивать и от крупного града может помочь), это того стоит

И зимой даже в самую ясную погоду выработка будет на уровне 12-16%(1/8-1/6) от стабильных в сухой период апрель-сентябрь), низкие снежные облака и впятеро могут порезать эту выработку.

Так что полную автономность без какого либо аккумулятора Квт/ч так на 200+++ вы не получите, поэтому провод от ахметки по любому на ввод оставьте и лучше на 380