Вартість електроенергії для промислових споживачів України

у вас ПДВ на витрати?
Ох мені ці круть верть в оподаткуванні....
1 Є два підприємця
один за загальній системі
другий на єдиному3група під 5%
2 Той що на загальній , ПДВ відшкодовує на те що купує.... але на ДОДАНУ ВАРТІСТЬ(націнку) йому ПДВ також нараховують і він його сплачує...
Тобто його заробіток зменшується на розмір ПДВ
3 Той хто на єдиному 5%.... тому взагалі пофіг що він може відшкодувати -він то платить з обороту....
Так він може перейти на 3%+ ПДВ... -стане платити ще більше.
Можете показати де в цій схемі мені вигідне ПДВ ?
ПС
так у нас дешевша енергія, але я не вважаю за коректне ціни порівнювати напряму...
За винятком якщо виражати свій заробіток в витраченому часі....
Тоді витрати часу який пішов на оплату енергії треба порівнювати з такими самими витратами часу за кордоном і ці години порівнювати.
Чомусь мені здається що порівняння буде не на нашу користь..
Але для цього є право на влаштування приватної СЕС чого в Європах думаю не так легко зробити.