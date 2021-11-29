RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 23:38

  budivelnik написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:Щиро вітаю всіх з підняттям електроенергії для бізнесу. Це нова потужна перемога

Сейчас стоимость электроэнергии для бизнеса в Украине является одной из самых высоких среди стран Европы
а коли влітку еенергія подешевшала в півтора рази, ти напевне дивився в іншу сторону?..
не повторюй брехню з інету про найвищі ціни
якщо з пдв
в мене в січні була 10+/-
сьогодні 8 +/-
що тоді, що зараз - багатенько

але все одно менше, ніж в Європі. й подешевшала ж? 8) у вас ПДВ на витрати?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10000
З нами з: 29.09.19
Подякував: 783 раз.
Подякували: 1658 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 18:33

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

  Shaman написав:у вас ПДВ на витрати?
Ох мені ці круть верть в оподаткуванні.... :D
1 Є два підприємця
один за загальній системі
другий на єдиному3група під 5%
2 Той що на загальній , ПДВ відшкодовує на те що купує.... але на ДОДАНУ ВАРТІСТЬ(націнку) йому ПДВ також нараховують і він його сплачує...
Тобто його заробіток зменшується на розмір ПДВ
3 Той хто на єдиному 5%.... тому взагалі пофіг що він може відшкодувати -він то платить з обороту....
Так він може перейти на 3%+ ПДВ... -стане платити ще більше.

Можете показати де в цій схемі мені вигідне ПДВ ?
ПС
так у нас дешевша енергія, але я не вважаю за коректне ціни порівнювати напряму...
За винятком якщо виражати свій заробіток в витраченому часі....
Тоді витрати часу який пішов на оплату енергії треба порівнювати з такими самими витратами часу за кордоном і ці години порівнювати.
Чомусь мені здається що порівняння буде не на нашу користь..
Але для цього є право на влаштування приватної СЕС чого в Європах думаю не так легко зробити.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27160
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 18:32

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

популізм на марші
Чи замерзнемо ми всі взимку?
Натомість. Перемога! Ціни на газ зафіксовано. Щастя популізму крокує країною.

Знову буде шалена різниця цін на газ для населення і промисловості. Знову згадаємо «справу Фірташа», коли газ йшов трошки не туди? І це все точно не сприятиме ощадливому споживанню. А отже, буде посилювати дефіцит.

Отже, це рішення призведе до посилення дефіциту, зростання корупційних ризиків, більших витрат платників податків України, які так чи інакше за все заплатять (звісно, якщо раптом ми не отримаємо $1−2 млрд гранту від норвежців). Але мріяти можна.

І знову ці кляті популярні рішення замість правильних. Знову цей привид виборів, до яких як до неба рачки.

То ми хочемо мерзнути, не маючи дешевого газу. Чи хочемо бути в теплі і мати цей газ?

І чому знов одні і ті самі граблі…
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10000
З нами з: 29.09.19
Подякував: 783 раз.
Подякували: 1658 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 18:34

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

ще один погляд
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10000
З нами з: 29.09.19
Подякував: 783 раз.
Подякували: 1658 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 46474849
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як використовувати ШІ для бізнесу?
Ірина_ » Чет 28 бер, 2024 16:39
1 3710
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 бер, 2024 09:14
GALeon
Металургійна промисловість України 1, 2, 3
Denik » Пон 29 лис, 2021 19:59
23 16692
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лип, 2022 18:50
jump
Finance.ua: 30 років незалежності України в ключових...
D2 » Сер 18 сер, 2021 11:49
2 6066
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 сер, 2021 16:26
pidvysockiy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.