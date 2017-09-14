Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Чет 05 бер, 2026 00:34
ЛАД написав: Hotab написав: Schmit
Укр ППО збиває номенклатуру « КР» десь 90+%.
Скільки в добре захищеному порту буде збито укр крилатих ракет??
% сбитых дронов нашей ПВО тоже высокий.
И результата враги добиваются большим количесвом дронов и ракет одновременно.
Почему наши не используют такую тактику, не знаю.
killer_of_liars написав:
..........
Не патріотом єдиним, літаки теж збивають.
Але ті воздух-воздух ракети часом не з США і не витрачаються зараз в іранській сво?
Ракет "воздух-воздух" явно побольше и выпускают их не только США.
О доле крылатых ракет, сбиваемых самолётами, не в курсе.
ЕШБ: чим більше ракет вистріляють, тим менше залишиться
flyman
Повідомлень: 42490
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2878 раз.
Профіль
1
4
Додано: Чет 05 бер, 2026 00:46
flyman написав:
корейський тренд на снайперку, або чи прикладає блондинка щічку до виголеного прикладу
Больше всего понравился конец, где комментарии Аси.
ЛАД
2
Повідомлень: 38931
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5385 раз.
Подякували: 4879 раз.
Профіль
2
2
6
Додано: Чет 05 бер, 2026 03:42
killer_of_liars написав: Hotab написав:
Якщо буквоїдно, то Повітряні сили ЗСУ.
Так, тут я трошки помилився.
Не патріотом єдиним, літаки теж збивають.
Та ну що ж це таке, стільки пафосу, «крикливий» нік-нейм, а знань нуль.
Повітряні сили ЗСУ - це і авіація, і ППО , 2 в одному.
Вони і збивають .
Hotab
Форумчанин року
Повідомлень: 18053
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2587 раз.
Профіль
6
7
4
Додано: Чет 05 бер, 2026 08:50
Культ смерті та людожерство говорящих голів від ОП. Цікаво, між ними йде змагання хто проблює найогиднішу крінжатину в маси чи їх відібрали по товщині мед.книжки в найближцій психушці
Letusrock
Повідомлень: 3030
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
Профіль
Додано: Чет 05 бер, 2026 09:18
Letusrock написав:
Культ смерті та людожерство говорящих голів від ОП. Цікаво, між ними йде змагання хто проблює найогиднішу крінжатину в маси чи їх відібрали по товщині мед.книжки
цього старого провокатора самого пора в окопи разом з дітьми, бо щось він з 90го воду каламутить, а ні нафронт ні в тюрму так і не попав... а жінка його при шоколадному таки в верховну раду влізла...
Banderlog
Повідомлень: 4836
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
Профіль
2
1
Додано: Чет 05 бер, 2026 10:22
той кого тут заборонено цитувати:
flyman
Повідомлень: 42490
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2878 раз.
Профіль
1
4
Додано: Чет 05 бер, 2026 10:33
flyman написав:
той кого тут заборонено цитувати:
Самий сенс у останніх 15 секундах
fox767676
Повідомлень: 5339
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
Профіль
Додано: Чет 05 бер, 2026 10:51
рф виграє від ситуації з Іраном: нафта російської марки Urals зросла понад $70 за барель, при цьому в бюджеті рф на 2026 рік закладено ціну нафти в $59, – ЗМІ.
Xenon
Повідомлень: 5747
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
Профіль
Додано: Чет 05 бер, 2026 10:53
Xenon написав: рф виграє від ситуації з Іраном: нафта російської марки Urals зросла понад $70 за барель, при цьому в бюджеті рф на 2026 рік закладено ціну нафти в $59, – ЗМІ.
Попереджали, що таких умов як наприкінці листопада 2025 для України вже не буде
Ваш єрмак хвалився що не те, що саботував ,а торпедував їх
Тепер знову постане обмеження армії, вся херсонщина з запоріжжям і т.і.
fox767676
Повідомлень: 5339
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
36
231707
1493
436505
6076
1159223