Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 00:34

ЕШБ: чим більше ракет вистріляють, тим менше залишиться

  ЛАД написав:
  Hotab написав:Schmit
Укр ППО збиває номенклатуру « КР» десь 90+%.
Скільки в добре захищеному порту буде збито укр крилатих ракет??

% сбитых дронов нашей ПВО тоже высокий.
И результата враги добиваются большим количесвом дронов и ракет одновременно.
Почему наши не используют такую тактику, не знаю.

  killer_of_liars написав:..........
Не патріотом єдиним, літаки теж збивають.
Але ті воздух-воздух ракети часом не з США і не витрачаються зараз в іранській сво?
Ракет "воздух-воздух" явно побольше и выпускают их не только США.
О доле крылатых ракет, сбиваемых самолётами, не в курсе.

ЕШБ: чим більше ракет вистріляють, тим менше залишиться
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42490
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2878 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 00:46

  flyman написав:корейський тренд на снайперку, або чи прикладає блондинка щічку до виголеного прикладу
Больше всего понравился конец, где комментарии Аси.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38931
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5385 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 03:42

  killer_of_liars написав:
  Hotab написав:Якщо буквоїдно, то Повітряні сили ЗСУ.

Так, тут я трошки помилився.
Не патріотом єдиним, літаки теж збивають.

Та ну що ж це таке, стільки пафосу, «крикливий» нік-нейм, а знань нуль.
Повітряні сили ЗСУ - це і авіація, і ППО , 2 в одному.
Вони і збивають .
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18053
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2587 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 08:50

Культ смерті та людожерство говорящих голів від ОП. Цікаво, між ними йде змагання хто проблює найогиднішу крінжатину в маси чи їх відібрали по товщині мед.книжки в найближцій психушці
Зображення
Letusrock
 
Повідомлень: 3030
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 09:18

  Letusrock написав:Культ смерті та людожерство говорящих голів від ОП. Цікаво, між ними йде змагання хто проблює найогиднішу крінжатину в маси чи їх відібрали по товщині мед.книжки
цього старого провокатора самого пора в окопи разом з дітьми, бо щось він з 90го воду каламутить, а ні нафронт ні в тюрму так і не попав... а жінка його при шоколадному таки в верховну раду влізла...
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4836
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 10:22

Думка Хперта

той кого тут заборонено цитувати:
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42490
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2878 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 10:33

  flyman написав:той кого тут заборонено цитувати:

Самий сенс у останніх 15 секундах
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5339
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 10:51

рф виграє від ситуації з Іраном: нафта російської марки Urals зросла понад $70 за барель, при цьому в бюджеті рф на 2026 рік закладено ціну нафти в $59, – ЗМІ.
Xenon
 
Повідомлень: 5747
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 10:53

  Xenon написав:
рф виграє від ситуації з Іраном: нафта російської марки Urals зросла понад $70 за барель, при цьому в бюджеті рф на 2026 рік закладено ціну нафти в $59, – ЗМІ.


Попереджали, що таких умов як наприкінці листопада 2025 для України вже не буде
Ваш єрмак хвалився що не те, що саботував ,а торпедував їх
Тепер знову постане обмеження армії, вся херсонщина з запоріжжям і т.і.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5339
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
